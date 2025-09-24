第８０回国連総会で記者団に話をするゼレンスキー氏＝２３日/Kylie Cooper/Reuters

（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は２３日、ウクライナ戦争を巡るトランプ米大統領の同日の投稿について「大きな転換だ」との認識を示し、トランプ氏のことを状況を一変させる「ゲームチェンジャー」と形容した。

ゼレンスキー氏はこの日の午後、国連総会に合わせて行った記者会見で、「トランプ氏の投稿は大きな転換だ」と指摘した。

さらに、トランプ氏に「現在の状況」を説明したところ、トランプ氏は戦況についてのゼレンスキー氏の見方に「同意した」と明らかにした。

「トランプ氏はある程度の詳細を把握していると思われる。以前に比べ詳細に関する知識が増えたように思う。この点はうれしく、トランプ氏に感謝している。あるいは、彼にブリーフィングしたトランプ氏の関係者にも感謝すべきかもしれない」（ゼレンスキー氏）

トランプ氏は今回ＳＮＳトゥルース・ソーシャルに、「ウクライナは欧州連合（ＥＵ）の支援を受けて戦い、ウクライナ全土を元の形で取り戻す立場にある」と書き込んだ。トランプ氏は以前、和平合意に至るにはウクライナが領土の一部を放棄する必要があるとの認識を示唆していた。

ウクライナの勝利の可能性を信じるトランプ氏の発言は「ゲームチェンジャー」かと問われ、ゼレンスキー氏は「トランプ氏自身がゲームチェンジャーだ」と答えている。