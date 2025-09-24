TWS¡¢¡ÈÁÖ¤ä¤«¡ÉÃ¦¤®¼Î¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡ªHIPHOP¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¶Ê¡ØHead Shoulders Knees Toes¡Ù¸ø³«
¡ÈÀ¶ÎÃ¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿TWS¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥ó¥¸¥§¡¢½ÂÃ«¤Ë½ÐË×¡ª¡ÖÈà»á´¶MAX¡Ä¡×
TWS¤Ï9·î22Æü¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØHead Shoulders Knees Toes¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ìÁØÎÏ¶¯¤¯¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÆÃÍ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å¸ü¤ÊHIPHOP¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÀ¶ÎÃ¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿TWS¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï°ìÁØÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾¯Ç¯Èþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øplot twist¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ØIf I'm S, Can You Be My N?¡Ù¡¢¡ØCountdown!¡Ù¤Ê¤É¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÂ³¡¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Î²ÝÂê¶Ê¤ä¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¡ÈÀ¶ÎÃ¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TWS¤ÏÃå¼Â¤Ë²»³Ú¤ÎÉý¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ØDouble Take¡Ù¡¢¡ØComma,¡Ù¡¢¡ØFreestyle¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤ÊHIPHOP¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¶Ê¡ØHead Shoulders Knees Toes¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë°ì¶Ê¤À¡£½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Â¿¿ô¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤¿°µ´¬¤Î·²Éñ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡È¥¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÊKip-up¡Ë¡É¤ÎÆ°ºî¤Ï¡¢TWS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡È¼¡À¤Âå¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ¶¯¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢TWS¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤Ï¡¢10·î13Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£