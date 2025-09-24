NMIXX、新AL『Blue Valentine』の収録曲作詞にメンバーが参加！トラックリスト公開

ガールズグループNMIXXが1stフルアルバム『Blue Valentine』のトラックリストを公開した。

来る10月13日、NMIXXは1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースし、カムバックする。

9月24日、所属事務所JYPエンターテインメントはNMIXXの公式SNSに新しいアルバムのトラックリストを公開し、韓国と海外ファンの期待を集めた。

トラックリストによると、新アルバムには同名タイトル曲『Blue Valentine』をはじめ、『SPINNIN'ON IT』『Phoenix』『Reality Hurts』『RICO』『Game Face』『PODIUM』『Crush On You』『ADORE U』『Shape of Love』『O.O part1（Baila）』『O.O Part 2（Superhero）』まで、12曲が収録された。

（写真提供＝OSEN）NMIXX

（写真＝JYPエンターテインメント）

特に、ヘウォンが『PODIUM』『Crush On You』、リリーが『Reality Hurts』の作詞に参加し、感性を溶け込ませた、

また、世界中のNSWER（NMIXXのファンネーム）は新アルバムの11、12番トラックである『O.O Part 1（Baila）』『O.O Part 2（Superhero）』に熱い反応を送った。

2つ以上のジャンルを1曲に融合し、さまざまな魅力を同時に感じられる「MIXX POP」ジャンルの始まりとなったNMIXXの1stシングル『AD MARE』のタイトル曲『O.O』のジャンル別パートを2曲にそれぞれ分け、正式リリースする。

なお、NMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は来る10月13日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。