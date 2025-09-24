俳優・遠藤健慎容疑者逮捕 清水尋也被告と大麻所持の疑い
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の遠藤健慎容疑者（24）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった。9月24日、テレビ朝日などが報じた。
【写真】遠藤健慎、逮捕前最後のインスタで清水尋也と2ショット
遠藤容疑者は、麻薬取締法違反の疑いで起訴された俳優の清水尋也被告と共同で乾燥大麻を所持した疑いがあると報じられている。
遠藤容疑者は2000年11月24日生まれ、静岡県出身。2009年より子役として芸能界デビュー。フジテレビ系ドラマ「明日の約束」（2017年）、NHK大河ドラマ「青天を衝け」（2021年）のほか、映画「劇場版 美しい彼〜etetnal〜」（2023年）などに出演している。
なお、清水被告とは、映画「ミスミソウ」（2018年）やTBS系ドラマ「チア☆ダン」（2018年）などで共演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆俳優・遠藤健慎容疑者、逮捕
