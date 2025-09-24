冨田有紀アナウンサーが“90年代アイドルアナ”を完全再現！架空のワイドショー「TOKYOセブンワイド」でリポートも！
テレ東は、9月に様々なテーマで毎週毎週、豪華ラインナップを放送！
「4週連続 テレ東系秋まつり！」と題し、お祭りのような1カ月の視聴体験をお届け中です！
【動画】冨田有紀アナウンサーが出演！「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」
この特別な期間のために用意された番組や、レギュラー番組の拡大といった豪華ラインナップをお届けするだけでなく、放送を見れば見るほどプレゼントが当たるデータ放送キャンペーンなども実施。
視聴者もテレ東のお祭りに「視聴」や「プレゼント応募」で参加し、一緒に盛り上がれる「テレ東系秋まつり！」。
そして現在、そんな「テレ東系秋まつり」の中でもテレ東の人気番組が目白押しの「テレ東系オールスターWEEK」真っ最中ですが、今回、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組み、「90年代のワイドショー」風の番宣動画を制作。注目番組を紹介しています。
・9/28（日）夜6時30分「池上彰×吉永小百合 昭和100年」
・10/3（金）夜6時55分「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20周年突入だよ！3時間SP
を紹介していますが、中でも、冨田有紀アナウンサーがアイドルアナを完全再現した「所さんのそこんトコロ！」新スタジオセットのリポートは、完成度が高い仕上がりに！
スタジオでMCを担当するのは、立川周アナウンサーと山本倖千恵アナウンサー！
2人の掛け合いも、見事に90年代の有名アナウンサーを再現しており、“あの頃”を思い出すこと間違いなし！
この秋の“テレ東イチオシ番組”の最新情報をお伝えする動画に、ぜひご注目ください！