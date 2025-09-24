【Amazon：「HG 1/144 GFreD」】 9月24日 販売再開

「HG 1/144 GFreD」

Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 GFreD」が販売再開している。

今回Amazonにて10月再入荷予定の本製品が販売再開しており、9月24日12時20分ごろの時点でカードに入ることが確認できた。

なおAmazon販売分がTOPに表示されないため、「Amazonの他の出品者」よりAmazon販売分を確認して欲しい。

またガンプラ以外にも、「30MM×AC6」コラボプラモデルより「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」や「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」の販売再開も確認できた。

「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」

9月24日12時20分ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019