ＳＢＩとＫＫＲの連携で実現した国内初の日々設定・解約可能なプライベート・デット商品、「ＳＢＩ オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド」の先進性
ＳＢＩアセットマネジメントは９月９日に「ＳＢＩ オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド（年４回決算型）」を設定し、運用を始めた。機関投資家の間で新しい投資対象として活用が始まっている「プライベート・デット」といわれる投資商品を個人投資家向けに日々設定・解約ができる商品にした。「プライベート・デット」に投資する商品が日々設定・解約できる仕組みで提供されるのは国内で初めてのケースになる。同ファンドの設定の背景や運用の仕組みについてＳＢＩアセットマネジメント運用部部長の服部嘉章氏（写真）に聞いた。
――ファンド設定の狙いは？
「オルタナティブ」というと「代替」と翻訳されて、株式を代替するとか、債券に投資する代わりに銀行ローンに投資するなど、運用形態も含めてさまざまな「代替投資」を指します。このファンドでいう「代替」とは、銀行の融資に対する「代替」です。伝統的な金融仲介機能としては、お客さまから預金として預かった資金を銀行が企業等に融資して、その融資からあがった収益を預金利息等としてお客様に還元していました。ところが、今、銀行は規制が厳しくなってしまって従来のように新興企業や中小企業などを対象としてリスクを取って融資をすることが難しくなってきています。そこで、銀行に代わってＫＫＲやブラックストーンなどプライベートカンパニーが、プライベートに資金を提供するようになっています。銀行業務の代替が始まっているのです。この仕組みをお客様に還元できるような仕組みにしたのが「プライベート・デット」といわれるオルタナティブ投資の仕組みです。
個人投資家は、銀行などと違って３カ月ごとの決算や年次の決算がないので、一定程度の価格変動のブレを許容できます。資産形成に「株式」や「株式ファンド」を使ってその大きな値上がり益を資産の成長につなげることも広がっています。ただ、「株式」の場合は、たとえば、リーマンショックの時は２００７年１０月に直前の高値をつけた後、大きく下げて、ようやく戻ってきたのは２０１２年３月でした。また、「日経平均株価」が１９８９年１２月末のバブル時の最高値を更新するまでに３０年以上もかかった例もあります。
これに対し「デット」の商品は、中身がローンという融資の形態ですから、契約期間があり、その期間が経過すれば資金が戻ってきます。ローンは、１年あたり何％の利息で貸しますという契約ですから、「デット」の場合は、保有期間の間は利息収入もあります。いつ戻ってくるかわからない「株式」に比べて「デット」は戻ってくるまでの期間も、保有期間中の利息なども計算できる資産ということができます。資産運用にあたっては、「株式」のように大きな値上がり益も期待できる反面、大きく下落した場合はいつ戻ってくるのかわからないような資産だけでなく、ある程度期間を区切って収益が計算できる「デット」を加えて持っておいた方が良いと考えます。
そして、同じ「デット」の商品でも、しっかりと担保を取っている商品の方が、資金が期日までに戻ってくる可能性が高くなります。魅力的な利回りがあり、かつ、担保のある「デット」の商品を選んで、個人投資家の方々に、高い利回りを提供しつつ、可能な限り投資リスクの低い商品を提供したいという考えで生まれたのが「ＳＢＩ オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド（年４回決算型）」です。
――ファンドの仕組みは？
「プライベート・デット」というオルタナティブ商品は、流動性がない商品であるため、そこに非流動性プレミアムといわれる上乗せ金利が付きます。ただ、一般的に最低投資額は５００万円以上となり、基準価額は月１回公表され、購入申込みも月に１回で、解約（売却）は四半期に１度しかできなくて、解約代金は数週間後の支払いとなり、また、解約の上限額が設定されるなどさまざま制限が加わっていて、購入したいと考える人は限られてきます。実際には、オルタナティブ１００％にして流動性を犠牲にしてでもより高い利回りがほしいというお客さま向けの商品も今現在はかなりの需要があるのですが、一般のお客さまを対象とした公募投信では日々解約できない商品は難しいですし、最低投資単位も１万円以内にしたいと考えました。
