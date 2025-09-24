俳優の戸田恵梨香さんが自身のインスタグラムを更新。グッチのブランドアンバサダーを務める戸田さんが、ミラノファッションウィークに参加するため、イタリア・ミラノを訪れた際のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【戸田恵梨香】イタリア・ミラノでのオフショット公開 歴史的建造物を堪能し「カラスミチェック」も





ミラノの街並みを背景に、戸田さんは黒いコートに身を包み、金色のイヤリングをアクセントにした装いで登場。穏やかな表情で建物の美しさを楽しむ戸田さんの様子が写し出されています。





別の写真では、ミラノの街中で、笑顔でジェラートを口にする戸田さんの姿も。









また地元のスーパーマーケットを訪れた様子も投稿。黄色い買い物かごを手に、店内のワイン売り場などを歩く戸田さんの姿が収められています。









戸田恵梨香さんは投稿に「オモニとカラスミチェック」とコメントしており、誰かと一緒にカラスミを買いにいったようです。









戸田さんは、ミラノの歴史的建造物の彫刻の写真なども投稿していて、ミラノでのオフのひとときを満喫したようです。









【担当：芸能情報ステーション】