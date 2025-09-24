「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２３日、フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。今季初めて６回を投げ、５安打無失点８奪三振無四球と圧巻の投球を披露した。２勝目の権利を得て降板。今季最多９１球、最速は１６３キロだった。

節目のメジャー通算１００試合目の登板。初回、先頭ペルドモを２球目、１５１キロカットボールで右飛。バットをいきなり真っ二つにへし折り、球場をどよめかせた。折れたバットの一部が一塁ベンチ側防球ネットの上部まで吹っ飛んだ。

２番マルテは二ゴロ。３番キャロルは２球目に１６０キロの直球で空振りを奪うと、５球目は１２８キロのカーブで見逃し三振を奪った。初回に続いて、二回も危なげなく三人で抑えた。

三回には先頭トーマスの放った打球が左手グラブ付近を直撃するアクシデント。打球速度１７０キロの強烈ライナーに襲われ、すぐに心配顔のロバーツ監督がベンチを飛び出し、状態を確認した。大谷は笑みを浮かべて問題がないことを伝え、そのまま続投。続くマッキャンを１６０キロで三振に仕留めると３者連続三振に抑えた。

五回は１死から安打を許したが、続くマッキャンを投ゴロ併殺打。フィールディングも完璧にこなすと、右手でガッツポーズを作った。疲労が見え始めた六回はヒット２本を打たれ、２死一、二塁。モレノには変化球が甘く入ったが、中直で無失点でしのいだ。このイニングの投球に納得がいかない様子で、マウンドを降りる際には悔しそうな表情で自分の右側頭部をたたいた。

この日はレギュラーシーズン最後のリアル二刀流。初回の打席では右腕ファットと対戦し、二ゴロ。第２打席は三飛、第３打席は四球を選び、２７試合連続出塁となった。七回、第４打席は見逃し三振だった。