【せんねんの木×コラボ】月初7日間限定！奇跡の「アップルパイバウム」誕生

千葉県発のバウムクーヘン専門店「せんねんの木」と、立川の人気パイ専門店「Adam’s awesome PIE」が夢のコラボを実現！旬のりんごをたっぷり使った特別なスイーツ「アップルパイバウム」が、2025年10月1日（水）より発売されます。販売は毎月1日～7日のみ♡サクサクのパイ、しっとりバウム、ジューシーなりんごが重なり合う、今しか出会えない奇跡のハーモニーを味わってみませんか？

三重奏が奏でる贅沢な味わい



「アップルパイバウム」は、サクサク食感のパイ、しっとりとしたバウムクーヘン、蜜を含んだりんごの三重奏。

焼き上げられることで果実の甘みが年輪に染み込み、素材同士が一体となった贅沢な味わいを楽しめます。価格は590円（税込）。

毎月異なる品種のりんごを使い、訪れるたびに新鮮な感動が広がります。

毎月1日～7日だけの特別販売



販売期間は月初の7日間限定。せんねんの木祇園店と、Adam’s awesome PIE立川本店でのみ取り扱われます。

第一弾となる10月には、長野県安曇野産「恋空」を使用。その後も「紅玉」「ふじ」など、旬を迎える品種ごとにラインアップが変化し、季節ごとの表情を楽しめるのも魅力です。

月初のご褒美にぴったりの一品



バウムの年輪のように、毎月少しずつファンを増やしていきたい―。そんな想いを込めて誕生した「アップルパイバウム」。月初だけのお楽しみは、まるで新しい1ヶ月を祝う小さなご褒美のよう。

忙しい日常にほっとした時間を届けてくれる特別なスイーツを、あなたも味わってみてはいかがでしょうか♪きっと心まで満たされる幸せなひとときになるはずです。