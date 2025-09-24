Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ÈÆ±¤¸¡¢ÀÐºàÅ¹¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿»ä¡£Ã»Âç¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¼Â²È¤ÇÀÐËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ä
»þ»öÌäÂê¤«¤é¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙËÜ»ïµ»ö¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢°¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉØ¿Í¸øÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÄ»¼è¸©¤Î60Âå¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡£¼Â²È¤¬Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸ÀÐ²°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡£
* * * * * * *
ÀÐºàÅ¹¤ÎÌ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ
¤³¤Î½Õ¤«¤éNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¸²È¤¬ÀÐºàÅ¹¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¼Â²È¤âÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¯ÀÐ²°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3ÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÀ×¤ò·Ñ¤¤¤À·»¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÑ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¡¢²È¤Î»Å»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊèÀÐ¤Ê¤É¤Ë»ú¤òÄ¦¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀÐ¤Ë¥´¥à¤òÅ½¤ëºî¶È¡¢»ú¤òÄ¦¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë½Ð¤ëº½¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤ëºî¶È¡£Êè¤ò·ú¤Æ¤ë¸½¾ì¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»Âç¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ï½¢¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¼Â²È¤ÇÀÐËá¤¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤ÏÊèÀÐ¤ÎÊ¸»ú¤ò¥Î¥ß¤ÇÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Îº¢¤Ï¤â¤¦µ¡³£²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¥Î¥ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â²È¤Î¤¢¤ëÄ®¤Ïµù¹Á¤Ë¶á¤¯¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Î²È¤âÎ©ÇÉ¤Ê¤ªÊè¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Êè¤ò·ú¤Æ¤Ë¸½¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ªÃã¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ãë¿©¤Ë¤Ï¤´¼«Âð¤ÇµûÎÁÍý¤ò¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µ¢¤ê¤Ëµû¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¼ÏÂ60Ç¯¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5·î¤Ë·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢É×¤È¤Ê¤ë¿Í¤¬µÞÉÂ¤Ë¡£¼°¤Î3ÆüÁ°¤Ë±ä´ü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¥õ·î¸å¤ËÂà±¡¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Á¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤ÎÊì¤¬»Å»öÃæ¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³Â¾³¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤Þ¤À54ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¹¤Ç¤¢¤ë·»¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤â²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¡¢º£¤Ç¤Ï»×¤¨¤Þ¤¹¡£
º§²È¤Ï¼ê¹÷¤ÏÂ»æ¤ÎÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢É×¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë²È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¡£Âå¡¹¤ÎÊè¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Î©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÉã¤¬¡ÖÊè¤Ï¤¤¤é¤ó¡×¤È°ì¸À¡£Âå¤ï¤ê¤ËÉã¤È·»¤¬Äí¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÅôäÆ¤ò°ì´ð¡¢·ú¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÊè¤Î¼é¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êè¤¸¤Þ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤ï¤¬²È¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êè¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦º£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ë¹Ô¤¡¢ÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¡¢·»¤ÎÌ²¤ë¤ªÊè¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë»º¤ó¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌ¼¤òÃ»Âç¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢²Ö²ÇÆ»¶ñ¤äÃåÊª¤âÂ·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
※仏人公論では「読者のひろば」への投稿を随時募集しています。
