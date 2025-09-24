ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「夏の母」。身の危険をも感じる暑さの中、子ども時代の夏の思い出には常に母がいるというスーさん。タオルを首にかけ、家族が気持ちよく過ごせるように朝から晩まで汗だくで動いていた母の姿を思い出し――。

* * * * * * *

口うるさい娘役として

暑い。暑すぎる。この原稿を書いているのは、まだ7月頭だというのに。

このイカれた暑さが始まったのは6月中旬。去年も相当暑かったが、これほど立ち上がりは早くなかった。梅雨なんて、あっという間にどこかへ行ってしまったし。毎朝、玄関から出た途端モワッと熱気に身を包まれる。太陽の下に身を晒せば、命の危険を感じる。もはや「暑さ」ではない。これは「熱さ」だ。

ラジオパーソナリティでもある私は、「塩分・水分・クーラー気分」を合言葉に、毎日リスナーに向けて健康管理を徹底するよう口を酸っぱくして話している。全国の高齢者にとっての口うるさい娘役を自ら買って出ているのだ。だって、誰にも室内熱中症で倒れたりしてほしくないんだもの。

しかし、今年に限って言えば9月末まで自分の体がもつか自信がない。加齢のせいではない。たとえ子どもだったとしても、バテる可能性が十二分にある暑さだ。がんばれ、令和の子どもたち。学校の屋外プールが生ぬるいのは気持ちが悪いだろうけれど、なんとか夏休みまで踏ん張って。

遠い昔の話にはなるが、私が子どもだった頃は、暑くなるのは夏休みに入ってからだった。家の近所に区民プールがあって、毎日冷たい水に体を浸しひとりで泳いでいた。さみしいと感じたことはなかった。ひとりっ子とは、そういうものだ。

夏の母

子ども時代の夏の思い出には、常に母がいる。母のことを一番思い出す季節は夏かもしれない。夏休みに入ると、プールから帰ってきてお腹を空かせた私に、母はそうめんやトウモロコシを茹でて出してくれた。そうめんのツユは手作りで、どんこを一晩水で戻した出汁に醤油、酒、みりんを加えたもの。やわらかくなったどんこは薄切りにして、ツユにたっぷり入れる。薄切りしいたけは美味しくてたまらなかった。たまに出来合いのツユを出されることもあり、「しいたけがない！」と文句を言っていたっけ。

夏の母は、いつも汗だくだった。家を整えるため常に動いていたからだ。整えるといっても、「家庭は私の城」と誇示するようなエゴはまるでなく、いまにして思えば仕事のように懸命に処理をしていた。父と私が気持ちよく過ごせることを、第一に考えていた。

夏の母は朝早く起きてコーヒーを淹れ、家族のために朝ご飯を作り、食器を片付け、掃除や洗濯をしてから昼ご飯を私に食べさせ、スーパーへ買い物に行って夕飯を作る。食べて、また片付ける。ひたすらこれを繰り返す。

夏の母の首にはいつもタオルが巻かれていた。若い頃の母の写真を見ると、おしゃれで底抜けに美人。だのに、母になってからは自分のことは後回しだった。母の母による母のためだけの時間は、まだ誰も起きてこない朝のコーヒータイムだけだったのかも。

夏になると汗だくの母を思い出し、そして必ず後悔する。もっとしてあげられたはずなのに、と。生きていれば今年で93歳。いまの私なら、あの頃よりずっと親孝行ができたはずだ。

後悔が先に立たぬのなら、生きている父を大切にすればいい。けれど、そうは思えないのが不思議ではある。今日はパソコンの調子が悪いと電話がかかってきたが、のらりくらりと躱（かわ）してしまった。これも、いずれ後悔することになるのだろう。

