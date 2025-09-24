オンラインのサポートやスクールを運営しながら、たくさんの人の片付けについてのお悩みを解決してきたオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんです。「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、その伊藤さんが考える「玄関の片付けテクニック」をお伝えします。

“家の顔”なのに玄関が片付かないワケ

玄関は「家の顔」です。

家族にとっては毎日通る当たり前の場所ですが、来客にとっては最初に目にする空間。ここが乱れていると、どんなにリビングが片付いていても「雑然とした家」という印象を持たれてしまいます。逆に、すっきり整っている玄関は、それだけで「気持ちのいい家だな」と感じさせてくれるのです。

しかし、玄関はリビングのように長く滞在する場所ではないので、どうしても片付けの優先順位が下がりがちです。その結果、「散らかる」というよりも「片付かない状態が続く」ことも多いのではないでしょうか。

一人暮らしの家の玄関は、狭くて収納も限られていることが多いため、靴や荷物があふれやすい傾向があります。

また、家族が多いご家庭では、みんなが毎日使うため、ルールが曖昧だと「誰が片付けるのか」が分からず、散らかりやすくなります。特に小さなお子さんがいる場合、靴がすぐに散乱してしまいがち。親が率先してルールを示すことも大切です。

それでは、玄関のスペースごとに片付けをしていきましょう。

場所ごとに整えるコツ その１

【たたき（土間）】 “一人一足” などルールを徹底

玄関のたたき（土間）は、靴があふれやすい場所です。家族が多い場合は、収集が付かなくなることもあるでしょう。

ここでは、家族の間で「出していいのは一人一足だけ」などとルールを決めることが大切です。特に小さなお子さんには、習慣づけのための声掛けと、親が率先して見本を示すことが欠かせないと思います。

【靴箱】サイズアウトや劣化…履かない靴は、ないものと同じ

靴箱の中に、サイズが合わなくなった靴や、革などが傷んで劣化した靴が眠っていませんか？ ポイントは、修理すれば履ける靴であれば、しまい込まずに「今すぐ履いてあげる」ということ！

「デザインは気に入っているけれど、靴擦れができてしまう」といった理由で、結局しまい込んでしまうときは、「履かない靴は、ないものと同じ」と割り切って手放しましょう。

思い出があったりしてどうしても残したい靴だけど、靴箱のスペースにも限りがある場合は、玄関ではなくクローゼットなど別の場所に保管するのがおすすめです。同じように、ロングブーツなど季節限定の靴も、オフシーズンには玄関ではなくクローゼットにしまうと、玄関のすっきり感を保つことができます。

靴箱は靴をぎゅうぎゅうに詰め込まず、理想は7〜8割程度に収めること。少し余白を残しておくと通気性もよくなり、出し入れもスムーズになります。

場所ごとに整えるコツ その２

【靴の収納グッズ】活用するならオンシーズン優先で配置

収納グッズといえば、靴を互い違いに収納するタイプのものをよく目にします。しかし、見た目には省スペースに見えても、実際には取り出しにくいためあまりおすすめしません。どうしても使う場合は、よく履く靴ではなく、出番の少ない靴を収めるようにしましょう。

収納グッズを使うにせよ使わないにせよ、大切なのは、「よく履いている靴を取り出しやすい場所に配置すること」。毎日のように履く靴は手前や下段に、シーズン外の靴は奥や上段に移すと、出し入れがスムーズになります。

【傘・雨具】本数を決めて管理

玄関周りに傘立てを置いているご家庭も多いと思います。出先で急な雨に遭って、コンビニでビニール傘を買うこともあるでしょう。家族が多いほど、どんどん本数も増えがちです。そこで、あらかじめ傘立てに入れる本数を決めておき、増えすぎを防止しましょう。

折り畳み傘は、玄関にスペースがあれば専用の置き場所をつくっても良いですし、クローゼットのカバン置きの近くに収納するのもおすすめです。

レインコートは玄関先で着るものなので、靴箱にしまっておくのがベスト。ただし、キャンプ用など特別な用途のものは、玄関ではなくキャンプグッズと一緒にまとめておくと良いでしょう。

実用性だけでなく、見た目も整えてみよう

玄関は、家の第一印象を決める場所でもあります。実用性だけでなく、見た目の工夫も大切にしたいもの。



玄関にディスプレイ小物を飾るときのポイントは、雑多にごちゃごちゃと置きすぎないこと。絵を飾るのも素敵ですが、その際は、三角形を意識するとバランスよく見えます。

二等辺三角形ならモダンな印象に、また、左右対称を意識して並べると、よりクラシカルで落ち着いた雰囲気になります。ぜひ、インテリア雑誌やサイトなどを参考に飾って楽しんでみてください。実は「飾ること」が、片付けのスキルの１つであると私は考えています。

さらに、鍵や印鑑といった日常的に使うものも、同じようにまとめて定位置を決めておくと便利です。出かけるときに慌てることもなく、必要なものをすぐに取り出せる環境は、見た目のスッキリ感にもつながります。

玄関マットは、置くかどうかは各家庭の好みで決めてよいと思います。置く場合は、住んでいる人の世界観を映し出すアイテムになりますから、「素敵だな」と思えるデザイン重視で選ぶと良いでしょう。

私自身、玄関にはコンソールテーブル（奥行きの浅い細長いテーブル）を置き、絵を飾って統一感を出しています。ちょっとした演出ですが、家に帰ってきたときに気持ちが整うのを感じます。

また、我が家ではスーツケースも玄関に置いています。

ちょうどコンソールテーブルの下にピッタリ収まるサイズだったのでその場所に置くようになりましたが、結果的に出張や旅行のときに出し入れしやすく、動線的にもとても便利だと感じています。出張や旅行が多い方には、おすすめの収納方法だと思います。

玄関は、毎日「行ってらっしゃい」と「おかえりなさい」を交わす特別な場所。完璧でなくても、自分や家族が心地よく出入りできる空間に整えることが何より大切です。ぜひ片付けの参考にしてみてくださいね。