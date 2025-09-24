多くの企業では、新入社員に向けて「どのように（Ｈｏｗ）」仕事をするのかが細かく書かれた業務マニュアルが用意されています。しかし、帝国ホテルの教育システムを構築した経験を持つ大野加奈さんは、「『Ｈｏｗ ｔｏ』だけを教えても、素晴らしいサービスを提供できる人は育たない」と語ります。そこで今回は、大野さんの著書『サービスを言語化する』から抜粋し、人材育成のヒントをご紹介します。

「できる部下」を放置してはいけない理由

「できる部下ほど辞めていく」という現象に悩んでいる管理職は少なくありません。実は、多くの場合、この現象には明確な理由があります。

私自身も管理職時代に経験したことですが、優秀な部下ほど「任せる」という名目で実際には「放置」してしまいがちです。仕事ができない部下には手をかけるものの、できる部下には「あの人は大丈夫」と思い込んで、コミュニケーションの質も量も減ってしまうのです。

しかし、優秀な部下こそ、組織への所属意識や自分の価値への確信を求めています。

「任せられている」と「必要とされている」は似ているようで全く違います。単に業務を任されているだけでは、その人の価値観や成長への欲求は満たされません。

１人の優秀な部下から退職の報告を受けた

人材育成部から営業部への異動後のことです。私は新しい部署で右も左もわからない状況でした。そこに入社2年目の女性社員がいました。

私は彼女を育成することに集中し、経験が長い他の部下たちには基本的に任せきりでした。「何かあったら声をかけてね」というスタンスで。

しばらくして、１人の優秀な部下から退職の報告を受けました。

今まで自分の部下から離職者を出したことがなかっただけに、大きなショックでした。もっと話を聞いて関係性を築いておけば、相談してもらえたかもしれない。後悔しかありませんでした。

優秀な人材への適切なアプローチ

できる部下との関係性を築くには、「教える」スタンスではなく、「教えてもらう」「頼る」スタンスが効果的です。

「この件について、一番詳しい佐藤さんの意見を聞きたいと思って」



「このジャンルであれば、田中さんに聞くのが一番だと思ったんだけど、教えてくれる？」

「いつも仕事が速い山本さんに、ぜひその進め方を教えてもらいたい。そして、それを職場に還元してほしい」

このようなアプローチは、できる部下と組織をつなぐ方法としてとても有効です。プライドが邪魔して、こうした振る舞いができない管理職も多いのですが、優秀な部下の能力をより活かせるような関わり方をすることで、その人の離職リスクを下げることができます。

多様性を活かすチーム運営

一人ひとりの強みや特性は異なるため画一的な指導ではなく、その人の個性や能力に応じたアプローチが重要です。

たとえば、論理的思考が得意な人には分析業務を、コミュニケーション能力に長けた人には対人折衝を、創造性豊かな人には企画業務を、といった具合に、それぞれの強みを活かせる役割分担を心がけることです。

さらに、指導の場面においても個々人の特性に合わせた柔軟な対応が求められます。あるベルキャプテンは、「人によって違うのに、なぜ教え方が１つしかないのだろう」と感じ、個々の多様性を常に意識して指導をしています。

同時期に入社したＡくんが言い訳をしない真面目な性格であったため、彼は本人が理解できるように丁寧に説明し、まずはやらせてみるという指導法をとっていました。一方、Ｂくんは言い訳をするタイプだったので、あえて言い訳をさせてから、伝えるべきことは伝え、それだけでなく、その後の本人の様子を見ながら気持ちを推し量って対応したそうです。

伝えたい本質は同じであっても、人によって伝え方を変えることの重要性を理解し、たゆまぬ努力を続けているのです。「一人ひとりを駒ではなく、キャラ（個性）として大切に育て、指導の指標にしています」という彼の言葉には、メンバーへの愛情と深い想いが詰まっています。

ただし、これは適材適所のみに留まらず、その人の成長意欲や将来ビジョンも考慮する必要があります。現在の強みを活かしながらも、新しい挑戦の機会も提供することで、個人の成長と組織の発展を両立させることができるのです。

※本稿は、『サービスを言語化する』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。