²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï9·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤ÆË¾±ó¶À¤Ç¸«¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¾Ð¡×¡Ö¤¤ì¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤Îayu¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤Î¾Ð´é¤¬°ìÈÖ¤Î¸µµ¤¤Î¸»¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤¦É±¤Ï¤¢¤æ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÅ·»È²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È´¶¤¢¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤¦É±¤Ï¤¢¤æ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖYOU make me smile #ayuasiatour2025 #Osaka #TA¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡Á5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£Æ¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½÷²¦¥ª¡¼¥é¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Öa-nation2025¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö½÷²¦¥ª¡¼¥é¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶âÈ±¥Ü¥Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
