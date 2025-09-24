茶道家の竹田理絵さんは、これまで国内外の方々に茶道の魅力を伝えてきた経験から「お茶には、人の心をそっと整える力がある」と語ります。日常生活で生まれるイライラや疲れ、不安などをやわらげるヒントが見つかるかもしれません。そこで、竹田さんの著書『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』から一部を抜粋し、心を癒やすための茶道の精神についてご紹介します。

【書影】古くから日本文化に根づいている「お茶」が、現代人の心と身体を整え、穏やかな時間をもたらす。竹田理絵『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』

忙しいときこそ茶道が役立つ理由

私たちは毎日時間に追われ、たくさんの情報の波にのまれ、絶えずストレスとプレッシャーのなかで過ごしています。

そんななか、どのようにして心の安らぎを見つけるかが、多くの人々にとって大きな課題となっているのではないでしょうか。その解決策のひとつとして、茶道は大きな可能性を秘めています。

ここでは、忙しい毎日に茶道がどのように役立つのかをお伝えしていきたいと思います。

茶道は、単にお茶を飲むだけではなく、一連の作法を通じて心を整えることができます。日常の喧騒から離れ、静かにお茶を点てる時間は、心の静けさを取り戻す貴重なひとときとなります。

茶道の一連の作法とは、お点前（てまえ）ともいわれ、お茶道具を清めることから始まります。道具を清めると同時に自分の心も清めるのです。次に棗（なつめ）や茶杓（ちゃしゃく）といったお茶を点てる道具を丁寧に扱いながら、お抹茶をお茶碗に入れます。そして、茶筅を使って、心静かに一碗のお茶を点てます。

何も考えずにひとつのことに集中する時間を持つことは、精神的なリフレッシュに繋がります。茶道の一つひとつの動作には意味があり、それらを丁寧に行うことで、自然と心が穏やかになっていき、集中力が高まるのです。

心の豊かさを追求するための大切な手段

茶道は、物の少ない空間で行われます。

四畳半のお茶室には、お抹茶を点てるのに必要な最低限のお道具とお茶碗のみ、床の間には、その日のテーマを表した掛け軸と季節のお花だけ。

このシンプルな環境は、物質的な豊かさを追い求める現代人にとって、新鮮な体験ではないでしょうか。必要最低限のものだけを用意することで、それぞれが持つ本来の美しさが引き立てられます。

茶道を通じて、少ないもののなかでの豊かさを感じることは、心を満たす効果をもたらしてくれます。

また、茶道の一連の点前（動作）がリズミカルに行われることで、心地よいリズムをもたらします。このリズムは、忙しい日々における乱れた生活を整える効果があります。

この静かに繰り返される茶道の点前によって、規則正しい生活のリズムを取り戻すきっかけとなり、身体的にも精神的にもリラックスした状態を作り出します。

忙しい毎日にこそ、茶道は心の癒しをもたらす重要な役割を果たすことが、わかっていただけたかと思います。

茶道を通じて心の静けさを取り戻し、一瞬一瞬を大切にすることの意味を見出し、日常のリズムを整える。忙しさに追われる現代人が新たな視点で生活を見つめ直すきっかけ作りとなるのではないでしょうか。

茶道は、単なる文化や伝統であるというだけでなく、現代社会においても、心の豊かさを追求するための大切な手段なのです。

茶道は難しいものではありません

みなさんは茶道にどんなイメージがありますか？

「正座や作法が難しそう」「ちょっと格式が高いかも」というイメージを持っている方もいるかもしれません。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

いえいえ、茶道はそんなに難しいものではありません。おいしい一服のお茶を召し上がっていただきたいという思いが根底にあるだけです。

茶道は、茶の湯とも呼ばれ、日本の総合伝統文化といわれています。ただお茶を点てて、飲むだけではなく、お茶室のなかには、日本の文化がつまっています。お茶室は、シンプルでとても静かです。小さな空間が心の集中を促します。

床の間には禅語の掛け軸がかけられています。書道です。

季節のお花が花入れに入れられています。華道です。

お香の良い香りがします。香道です。

民族衣装の着物を着ます。

お茶道具は全国各地の工芸品です。

そして、和食や和菓子、お抹茶を楽しみます。

その背景には深い精神性や美意識、そしておもてなしの心が込められているのです。

茶道で重視される四つの精神

茶道の歴史は、中国からお茶が日本に伝わった平安時代にさかのぼります。

そして、現在の茶道の基礎が築かれたのは室町時代。この時代に、村田珠光（むらたじゅこう）によって、「わび茶」という質素で静かな美しさを重視した茶道の形が生み出されました。

その後、千利休が「和敬清寂」という茶道の基本理念を確立し、茶道を完成させました。

茶道では、この「和敬清寂」という四つの精神が重視されています。

和（わ）：お互いの調和を大切にし、穏やかな空間を作り出すこと。

敬（けい）：相手を敬い、礼儀を尽くすこと。

清（せい）：心を清らかに保つこと。

寂（じゃく）：静けさのなかで心の安らぎや落ち着きを見つけること。

これらを実践することで、茶道はただお茶を飲むだけではない、深い意味を持つものとなります。茶道の目的は、静かで落ち着いた時間を過ごし、心の平穏を得ることにあるのです。

※本稿は、『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』（青春出版社）の一部を再編集したものです。