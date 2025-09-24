経済アナリストとして活躍し、お茶の間でも親しまれた森永卓郎さん。2023年末に末期がんで余命宣告を受けたことを公表しました。今年1月、惜しまれつつも亡くなりましたが、妻・弘子さんによると、「本人はまったく死ぬつもりがなかった」のだそうで――（構成：山田真理 撮影：藤澤靖子）

働いて貯めたお金で博物館の夢を叶えて

夫・森永卓郎が原発不明がんのため亡くなって、5ヵ月経ちました。それまでも家にはほとんどいない人でしたから、私一人で猫と過ごす生活は変わりません。

でもテレビを見ている時に、「もういないんだ」と実感します。備蓄米のことや夏の参院選のニュース、2人でよく見ていた番組の出演者が変わったことなどについて、夫の考えをききたいな、と思ってしまって。

ここ「B宝館」は、夫が生涯をかけて集めた「B級でビンボーでおバカだけどビューティフル」なコレクションを展示する私設博物館です。

小学校4年生のとき、父親の転勤で暮らしたウィーンで買ってもらったフォルクス・ワーゲンのミニカーに始まり、懐かしのオモチャ、シウマイ弁当の醤油差し、消費者金融のティッシュ、ペットボトルキャップなど。60年間にわたって集めに集めた膨大なコレクションのうち、約13万点を展示しています。

亡くなってすぐの2月は臨時休館していましたが、3月に再開すると500人以上のお客さんが来てくださいました。

私は当初、博物館開設には乗り気ではなかったんですよ。もちろんコレクションが趣味だということは、結婚前からわかっていました。遊びに行った実家の部屋にはずらりとミニカーが並んでいましたし、デートで興味のない解説を延々と聞かされたこともありますから。



B宝館には、多種多様なコレクションが並ぶ

結婚後に建てた一軒家にもコレクションルームを設けたものの、すぐいっぱいになりました。その後も自宅のほかに広めのトランクルームを2つ借り、コレクションを飾るための家も建てましたが、まったく追いつかない。

だんだんと本人の中で「博物館を開きたい」という夢が膨らんできたタイミングで、知りあいの不動産会社の人が「いい物件があります」と。

そうなったら、反対したって聞く耳を持ちません。これまで貯めた1億8000万円の現金払いで即購入。50代後半でそんな大きな買い物をして大丈夫なのかと心配しましたが、本人は「使っちゃったら、仕事をすればいいだけだ」と考えていたみたいです。とにかく、働くことが大好きな人でしたから。

夫とは、勤め先の日本専売公社（現・JT）で知り合いました。私が働いていた関東支社予算課と彼が働いていた本社主計課の新年会に参加させられたのです。予算課には当時、20代の女性は私だけで、目の前に座らされて話をしたように思います。

その後、何かと理由をつけては私の職場に電話をかけてきたり、用を作って支社に顔を出したり。そのうちデートをするようになって、1年半後にプロポーズを受けました。

結婚を決めた理由は、森永が怒らない人だったから。私の実父は「でも」と言っただけで「親に口答えするのか」と怒るような人で、すごくこわかった。

夫は仕事で激しい討論をすることはあっても、家族に対しては声を荒らげて怒ることはありませんでした。

家庭を顧みない生活。離婚危機もあった

でもそれは仕事と趣味に忙しくて、私たち家族と接する時間が圧倒的に少なかったからかもしれませんね。結婚してすぐに民間のシンクタンクへ出向が決まり、夫はそこでの仕事に夢中になりました。

朝から晩まで働きづめで帰ってこないので、次男が1歳か2歳の頃、たまの休みの日に夫が家にいたら、こわがって泣いてしまったこともあります。「知らないオジサンがいる！」と思ったんでしょう。

長男（経済アナリストの康平さん）は、「うちは母子家庭だ」と後々まで言っていたものです。

経済アナリストとしてメディアに出演するようになってからは、平日は都内にある事務所に寝泊まりして週末だけ帰ってくる生活。その土日も仕事があれば出かけてしまいます。

家にいてもパソコンの前で仕事をしているか、オークションサイトでお目当ての品を探しているか。19年前に夫が知人からもらって来て可愛がっていた猫にも、近づいただけでシャーシャー言われるくらい嫌われて。あれはちょっとかわいそうでしたね。

脳出血で倒れた義父の介護を私が続けている間も、夫は仕事場に寝泊まりする生活をやめませんでした。「いったい誰のお父さんでしたっけ」と皮肉のメールを送っても返事すらこないので、「もう離婚するしかないですね」と最後通牒を突きつけたこともありました。

夫が亡くなった後で、お仕事相手から、「森永さんはメールの返信が早かった」と言われて。息子たちと「家族には、LINEの既読すらなかなかつかなかったのに」と苦笑したものです。

平均睡眠時間は4時間しかなく、若い時からヘビースモーカーで運動嫌い。平日はテレビ局でもらったお弁当や、スーパーで買った見切り品のお惣菜を食べるような生活で、具合が悪い時もあったと思うのですが、そういうこともあまり言ってはくれませんでした。

40代で糖尿病を患い、一時期はインスリン注射が欠かせないほど状態が悪かったのですが、ライザップの低糖質ダイエットで減量したと同時に、血糖値も正常に戻すことができました。

