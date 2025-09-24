板野友美、スリットから美脚のぞくキャミワンピ姿披露！ 「どタイプすぎます」「可愛いは正義ですね」
タレントの板野友美さんは9月23日、自身のInstagramを更新。キャミワンピ姿を公開し、反響を呼びました。
【写真】板野友美の大胆スリットキャミワンピ姿
コメントでは「ホントに友可愛いすぎるんですけど」「可愛いは正義ですね」「どタイプすぎます」「ワンピース超似合う〜」「1枚目と4枚目が好きです」「6枚目、凄く素敵だね」「やっぱり9枚目！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「ホントに友可愛いすぎるんですけど」板野さんは「ねえ。夏終わっちゃったの？ まだ夏投稿&思い出投稿させてね」「なんまいめ？」とつづり、11枚のソロショットを投稿。3パターンのコーディネートを披露しています。1〜5枚目では白地に赤いリップを塗った唇の総柄キャミソールワンピースを着用しており、美しい鎖骨と、スリットからのぞく美脚が印象的です。
「いーつも全部よくて選べない」19日にもコーディネートを披露した板野さん。こちらの投稿ではレースがあしらわれているようなデザインのTシャツとワイドパンツを併せた姿です。ファンからは「いーつも全部よくて選べない」「全部素敵ですけど」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
