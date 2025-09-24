“ラブブ×ミャクミャク”のコラボグッズが登場！ 10．1から大阪・関西万博会場内で発売→購入方法は？
大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクとデザイナーズトイブランド「POP MART」のラブブによるコラボグッズが、10月1日（水）から、「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」にて発売される。
【写真】“ラブブ×ミャクミャク”コラボグッズ販売方法詳細
■1人1点まで購入可能
今回数量限定で登場するのは、ラブブがミャクミャクになりきった、ラブブならではのユニークなルックスと、ミャクミャクのかわいさが絶妙に融合した特別なデザインのフィギュア。
コラボならではのロゴをあしらったストラップが付属しており、バッグなどに付けて日常のさまざまなシーンで楽しむことができる。
なお、本商品の購入には、LINEアプリを利用したデジタル整理券システムによる当日抽選販売への参加が必要。応募は1人1日1回限り参加可能で、当選者は1人1点のみ購入できる。抽選販売の方法など詳しい詳細は、「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」の公式Xで発表されている。
※引用：「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店【公式】」（@expo2025storedm）
