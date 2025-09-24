aoenの新曲「MXMM」（マキシマム）が、10月1日より放送のドラマ『おいしい離婚届けます』（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌に決定。また、楽曲を使用したドラマ第1話のPR動画が、TVer、中京テレビ公式HP、ドラマ公式X（旧Twitter）にて公開となった。

本楽曲は、青春の片思いと抑えきれない恋心をパワフルなサウンドとコミカルかつシュールな歌詞で表現しており、作詞にはaoenのデビューシングルのタイトル曲「青い太陽 (The Blue Sun)」を手掛けたUme、作曲にはNILDを迎え、aoenの自由でエネルギッシュな雰囲気を備えた斬新なラブソングに仕上がっている。また、楽曲に合わせた遊び心あるパフォーマンスも準備されているという。

なお、aoenは10月18日に開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』への出演を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）