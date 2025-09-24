¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×Íè½ÕÄ«¥É¥é¼ç±é½÷Í¥à1¿ÍÎ¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¡×¡ÖÂç²Ï¤Çµ³ÇÏ¥·¡¼¥ó»£¤ì¤½¤¦¡×
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç
¡¡Íè½Õ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç½÷Í¥¡¦¾åºä¼ùÎ¤¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¡¦¸«¾å°¦¤¬1¿ÍÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ò¤È¤êÎ¹¤ÎµÏ¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¡¼¤ê¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤ÈºÜ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢º£²ó¤Ï¾èÇÏ¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´äÈ©¤¬Â³¤¯Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÇÏ¤Ë¸Ù¤ê¡¢¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÆÃÍ¤Îà¥È¥ë¥Èá¤È¤¤¤¦Êâ¤Êý¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¡¹Áð¤ò¿©¤Ù¤Ë´ó¤êÆ»¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸¤¤¤ªÇÏ¤µ¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾èÇÏ¤¹¤ë°¦¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¤¤¤¤É½¾ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾èÇÏ»Ñ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡Á¡×¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È¸«¾å¤µ¤ó¡¢°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇÏ¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬Á³¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç²Ï¤Çµ³ÇÏ¥·¡¼¥ó»£¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£