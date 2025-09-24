【話題】たまごっちのカスタムキーリング付きの食玩登場に「めっちゃデカい笑」「ピンクのてんしっち欲しい」の声 - 2026年3月発売
バンダイが手掛ける食玩に、たまごっちのカスタムキーリングが登場。カラフルなパッケージデザインのビジュアルがとても可愛いんです!
たまごっち カスタムキーリング
本当にカラフルですね。今回のカスタムキーリングは、なんと全長約8cmというBIGなキーリングマスコット。
たまごっちの歴代シリーズのデザインをミニチュア化。どれが出ても可愛いですね。コレクション心くすぐるアイテムとなっていて、かばんやポーチにつけて持ち歩いたり、飾ったりしてもOK。推し活やじゃらづけにもぴったりなんです。
ラインナップは全8種!
初代たまごっち(ブルー)
初代たまごっち(白)
てんしっち(パールピンク)
てんしっち(パールホワイト)
ケーたま (りんごれっど)
ケーたま (ほわいとくろーばー)
エンたま(ビーズほわいと)
エンたま(モジモジおれんじ)
発売日は2026年の3月なのですが、SNSでは、「めっちゃデカい笑」「ピンクのてんしっち欲しい」「ほわいとくろーばーがある!!!」「うわああビーズほわいとほしいいいい」「これは全部あたりな気がする!」と早くも話題となっています。
たまごっち カスタムキーリング
ソーダ味のガムが1個入っていて、価格は418円。お菓子売り場でお気に入りをゲットしたら、あなた好みのカスタマイズを楽しんでみてくださいね。
(C)BANDAI
／📢26年3月発売決定🤎『 たまごっち #カスタムキーリング 』🤎＼#たまごっち がカラフルなキーリングマスコットになって登場！💫かばんにつけて持ち歩いたり、飾ったり！推し活やじゃらづけにもぴったりで、あなた好みにカスタムして楽しめます！💛#Tamagotchi詳細👉https://t.co/TXkY4Ulrz2 pic.twitter.com/md9dPEFToY- バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) September 19, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
