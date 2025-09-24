今田美桜、『あんぱん』最終回直後に『あさイチ』出演 “台本にない涙”を北村匠海が明かす
女優の今田美桜が、26日放送のNHKの情報番組『あさイチ』(総合 毎週月〜金曜8:15〜)に出演する。
今田美桜 (C)NHK
連続テレビ小説『あんぱん』最終回直後にヒロイン・のぶ役の今田美桜が登場。秘蔵映像もまじえて率直な気持ちを語る。
さらに、共演者が明かす今田との撮影エピソードも。1年間ともに歩んだ柳井嵩役の北村匠海が語る、台本にない今田の涙とは? のぶにとって初めてのお見合い相手で、夫となった若松次郎役の中島歩は、短い撮影期間で夫婦の絆を見せた舞台裏を語る。
そして、脚本・中園ミホ氏が託したセリフにどうこたえたのか。のぶが紡いだ言葉の数々を振り返り、そこに今田が込めた思いを迫る。
今田美桜 (C)NHK
