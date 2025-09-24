子どもたちが昆虫を捕まえて標本にする体験イベントが9月23日、静岡県下田市で開かれました。

【動画】「虫の実際の感覚を知ってもらうきっかけに」子どもたちが昆虫採集や標本作りを体験＝静岡・下田市

下田市の公園で昆虫採集をしたのは、県内の幼児や小学生と保護者です。

静岡県立博物館「ふじのくに地球環境史ミュージアム」は、下田市の道の駅で昆虫のサテライト展示を行っていて、23日は子ども向けのイベントを開きました。

参加者は、昆虫を集めた後、研究員などから指導を受け、標本作りを体験しました。

＜標本作りを体験した小学2年生＞

「難しい。何か自分で、楽しいというか、自分ができるから楽しい」

＜ふじのくに地球環境史ミュージアム 岸本年郎研究員＞

「つまむのが難しいとか、捕まえるのが難しいとか、実は軟らかいとか、硬いとか、虫によっていろいろとあると思うので、実際の感覚を知ってもらうきっかけになってたらなと思います」

子どもたちや保護者が作った標本は、「ふじのくに地球環境史ミュージアム」に移され、今後の調査・研究に使われるということです。