【カラバオカップ】リヴァプール 2−1 サウサンプトン（日本時間9月24日／アンフィールド）

【映像】ハードプレス＆華麗なボール奪取の瞬間

リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航が、ハードプレスからボールを奪い決定機に繋げる好プレーを見せた。

遠藤は現地時間9月24日、カラバオカップ3回戦のサウサンプトン戦でダブルボランチの一角としてスタメン出場した。すると25分には、こぼれ球に反応したMFフリン・ダウンズの背後から忍び寄り、がつんと体をぶつける。これでバランスを崩した相手を横目に、ボールを回収してドリブルでボックス手前へと運んだ。

フェデリコ・キエーザにボールを預けてボックス内に侵入した遠藤だったが、キエーザがこのボールをうまくコントロールできずにボールをロスト。フィニッシュまで持ち込むことはできなかったが、遠藤のボール奪取と運びにアンフィールドのサポーターも大歓声となった。

SNSのファンたちも「ここは遠藤いい寄せ」「やっぱ遠藤の良さはこういうとこだよな」「遠藤の良いとこでた」「遠藤その守備は素晴らしい」「遠藤らしい迎撃」「遠藤のいいプレッシャーからのチャンス」「これぞ遠藤というボール奪取」「遠藤らしい奪い方来たね」と歓喜している。

データサイト『Fotmob』によると、フル出場した遠藤は77本中69本のパスを成功させて成功率90%をマーク。地上戦では15回で、全体トップとなる12回に勝利し、勝率80%を達成するなど球際で圧巻の強さを見せている。

