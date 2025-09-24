石破首相は国連総会で演説を行い、国連安保理の改革を訴えました。ニューヨークの国連本部前から中継です。

石破首相は演説で、国連が「今よりまし」な組織になるためとして、安保理改革の早期の実行を呼びかけました。

石破首相

「安保理は今なお、十分に機能を発揮できていません」「その最たる例がロシアによるウクライナ侵略です。安保理の改革を今こそ断行しなければなりません」

石破首相は、安保理が常任理事国の拒否権から機能不全に陥っていることを踏まえ、常任及び非常任理事国双方の数を増やすことなど安保理の改革案を提案しました。

また、パレスチナの国家承認を巡っては「いつするか」の問題とした上で、イスラエルが「二国家解決」への道を閉ざすさらなる行動をとる場合、承認する可能性を示唆しました。

こうした中、石破首相は先ほど、トランプ夫妻主催のレセプションでトランプ大統領と立ち話をしました。

石破首相が、これまでのトランプ大統領の友情と信頼に謝意を示し、日米同盟の重要性は今後も変わらないと述べたということです。

トランプ大統領

「国連は本来解決すべき問題を解決していないばかりか、むしろ我々が解決すべき新たな問題を生み出している」

一方、アメリカのトランプ大統領は演説で「アメリカは黄金期だ」「7つの戦争を終わらせた」などと自画自賛した一方、戦争終結に「国連は支援すら申し出なかった」国連は「空虚な言葉」ばかりだと批判を繰り返しました。

さらには国連が推進してきた地球温暖化対策についても「史上最大の詐欺だ」と主張しました。

国際協調に背を向けるトランプ大統領を前に、80年を迎えた国連は、問題解決への実効性や存在意義そのものを問われています。