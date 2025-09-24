40〜50代の乾燥肌女性の悩み1位はなに?
アユールトピアは「乾燥肌の悩み」に関する調査結果を9月19日に発表した。同調査は2025年9月10日〜16日の期間、40〜50代の女性105人を対象にインターネットを用いて行われた。
肌が乾燥することでどのような肌悩みがありますか?
顔の乾燥を感じることがあるか聞いたところ、乾燥肌の自覚がある人は全体の95.24％。そのうち「年間を通じて乾燥を感じる」人は43.81％という結果になった。
また、乾燥肌による悩みを聞いたところ、1位は「シワ」(67％)、2位は「シミ、そばかす」(57％)、3位は「たるみ、ハリ不足」(55％)だった。
肌が乾燥することでどのような肌悩みがありますか?(通年・季節乾燥肌別)
「年間を通じて顔の乾燥を感じる人」と「季節により顔の乾燥を感じる人」の悩みを比較すると、「シワ」に関しては41ポイントの差があり、年間を通じて顔の乾燥を感じる人の89％がシワに悩んでいることが分かった。
また、72％の人が「たるみやハリ不足」に悩むことも分かった。
顔の乾燥を対策するスキンケア化粧品を選ぶとき、何を重視しますか?
顔の乾燥を対策するスキンケア化粧品を選ぶときに重視するものを聞いたところ、1位が「保湿効果」86％で、2位の「使用感やテクスチャー」46％を40ポイント上回った。
