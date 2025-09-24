女優・堀田真由が、出演ドラマの撮影現場に差し入れを行った。

２２日に最終回を迎えたカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」。３年桜組の担任教師・幸田珠々役を務めた堀田の差し入れの様子が、ドラマのインスタグラムにアップされた。

スタッフが「堀田真由さんから巨大バームクーヘンの差し入れをいただきました」と投稿。堀田の故郷である滋賀県の洋菓子店「ＣＬＵＢ ＨＡＲＩＥ」（クラブハリエ）のもので、丸太のような巨大バームクーヘン。「堀田さんが切ることになったのですが、みんな切り方が分からずあたふた。切り終わるとあまりの大きさに歓声があがりました」と様子を伝え、「素敵な差し入れをありがとうございます！！！！」と感謝した。

堀田がバームクーヘンの芯を左手で持って回しながら、切り分けてお皿に乗せると、思わず「でかっ！」と笑った。

フォロワーは「さすが！クラブハリエ選ぶなんて、滋賀県を愛してくれていて、ありがとうございます」「こんなにデッカいクラブハリエのバームクーヘンあるんですね！！びっくり」「真由ちゃんがクラブハリエを差し入れしてるのが滋賀愛を感じて嬉しい！！」「滋賀県出身の真由ちゃん。地元愛を感じます」「わ！ＣＬＵＢ ＨＡＲＩＥやん！丸々１本見たの友人の結婚式以来やわ。さすがまーゆ、太っ腹」「これはもしかして滋賀県の有名なお店のバームクーヘン？」とお店を特定。また「大きなバームクーヘン。センスの良い差し入れですね。みんなで食べられるし、ビジュアルで盛り上がるし。それにしてもオフタイムがいつも穏やかな現場ですね」といった声も寄せられた。