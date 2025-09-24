¡ÖÆâÌî¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï»°ÅáÎ®¤â¥¤¥±¤ë¡¡¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë£Î£È£Ë²òÀâ¼Ô¤â¶Ã¤
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡Ë¡×¤È¤·¤Æà¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®á¤Ç½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡Ö£Î£È£Ë¡¡£Â£Ó¡×¤Î²òÀâ¼Ô¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤Î¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤Ï£¸ÈÖ¡¦¥Þ¥Ã¥¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Æâ³Ñ¤«¤é±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë£¸£¶¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¹¥¥í¡Ë¤òÄã¤á¤ËÅê¤¸¤¿¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬ÂçÃ«¤ÎÁ°¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅ¾¤¬¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤ÆÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¡£¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó¤«¤é°ìÎÝ¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÅÏ¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÊ»»¦ÂÇ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÈÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¤Ë¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÉðÅÄ°ì¹À»á¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤ê¡ÖÆâÌî¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Îµ¯ÍÑË¡¤ÏºÇ½ª·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ßÈÄ¸å¤ÏÀèÈ¯»þ¤Î¤è¤¦¤Ë£Ä£È¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö³°Ìî¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ÆÁö¤Ã¤Æ¼é¤ì¤ëÂçÃ«¤ÎËüÇ½¤Ö¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£