¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¢µµÅÄÏÂµ£¡Ö¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¡×¤ËÈ¿ÏÀ...¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬Æ¨¤²¤¿¡×²áµî¤ËÂÐÀï»ØÎá¤â¾ÃÌÇ
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÏÂµ£¡Ê34¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î23Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
µµÅÄ¡Ö¥à¥í¥¸¥ç¥ó¤ÏÂç¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×
µµÅÄ¤Ï17Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°æ¾å¾°ÌïÂÐ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡¢32¡Ë¤Ï¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢30¡Ë¤òÁê¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢3¡Ý0¤ÎÂçº¹È½Äê¾¡Íø¤Ç²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
µµÅÄ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò¡ÖºÇ¶¯Ä©Àï¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¸À¡£17Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¡¢°æ¾å¤È¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Îº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤ä¤ëÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥à¥í¥¸¥ç¥ó¤ÏÂç¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ê¸µWBA¡¦IBFÆ±µé²¦¼Ô¡Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¤È2¡Ý1¡Ê¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡Ë¤À¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ê¥Þ¡¼¥í¥ó¡Ë¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ë¤½¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£¡Ê°æ¾å¤Ï¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢µµÅÄ¤Î°æ¾åÂÐ¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î´¶ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µµÅÄ¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µµÅÄ¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢²áµî¤Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇWBA¤Î1°Ì¤Ë¤¤¤¿¡£¼¡¤Ï¡ÊWBA¡¦IBF²¦¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥í¥ó¡Ë¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤È¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Î®¤ì¤¿¡£1Æü¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢°æ¾å¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹Àï¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜÅö¤Ë»î¹ç¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¤¤¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢IBF¤À¤Ã¤¿¤éÀ¤³¦2°Ì·èÄêÀï¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Àµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤·¤Æ2Æü¸å¤Ë¡¢WBA¤¬¥à¥í¥¸¥ç¥ó¤È¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Î»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£²¶¤Ï³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Î²¿¤¬¡ØÆ¨¤²¤¿¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
µµÅÄ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¸å¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤â¡¢Ä¹¤é¤¯À¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áá´ü¤ÎÀ¤³¦Àï¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢³¬µé¤ò¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ËÅ¾¸þ¡£25Ç¯5·î¤ËIBFÆ±µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡ÊÊÆ¹ñ¡¢31¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µµÅÄ¤Ï¡Ö²¾¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë²¼¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤³¦Àï¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÀ¤³¦Àï¤¬¡Ë¤É¤Ã¤Á¤¬Áá¤¤¤«¡¢¹Í¤¨¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¡£¡Ê³¬µé¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²¶¤È¤ä¤ë¤«¡©¡Ù¤È¡¢2ÅÙ¤â¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÊÖ»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤¿¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
