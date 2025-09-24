【大雨に関する気象情報】九州南部地方

気象庁によると、九州南部地方では、２５日（木）明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合には、大雨警報を発表する可能性があります。

２４日（水）２５日（木）

■なぜ大雨に？

北海道の東に中心を持つ「高気圧」の縁を周って、暖かく湿った空気が東から流れ込み、発達した雨雲が流れ込んでくるでしょう。

湿った東風のため、宮崎県や鹿児島県の大隅地方・種子島屋久島地方で大雨となりやすい状況です。

雨のシミュレーション２４日（水）２５日（木）

雨のシミュレーションは画像で確認できます。

［雨の予想（多い所）］

▶２４日（水）に予想される１時間降水量

福岡県 ４０ミリ

熊本県 ３０ミリ

宮崎県

南部平野部 ４０ミリ

北部平野部 ４０ミリ

南部山沿い ２０ミリ

北部山沿い ３０ミリ

鹿児島県

薩摩地方 ３０ミリ

大隅地方 ４０ミリ

種子島・屋久島地方 ４０ミリ

▶２４日（水）正午～２５日（木）正午に予想される２４時間降水量

福岡県 ６０ミリ

熊本県 ８０ミリ

宮崎県

南部平野部 １５０ミリ

北部平野部 １５０ミリ

南部山沿い １００ミリ

北部山沿い １００ミリ

鹿児島県

薩摩地方 １００ミリ

大隅地方 １５０ミリ

種子島・屋久島地方 １５０ミリ

【発雷確率】シミュレーション 九州地方全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

