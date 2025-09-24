ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平氏、新疆ウイグル自治区の各民族・各界代表と会見 習近平氏、新疆ウイグル自治区の各民族・各界代表と会見 習近平氏、新疆ウイグル自治区の各民族・各界代表と会見 2025年9月24日 12時33分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、新疆の各民族、各界の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ウルムチ＝新華社記者／燕雁） 【新華社ウルムチ9月24日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は23日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で同自治区の各民族、各界の代表と親しく会見し、記念撮影した。２３日、新疆の各民族、各界の代表と親しく交流する習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／謝環馳）２３日、新疆の各民族、各界の代表に手を振ってあいさつする習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／謝環馳）２３日、新疆および関係部門、各地区・自治州・市の責任者や元幹部の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ウルムチ＝新華社記者／燕雁）２３日、新疆生産建設兵団の指導層および関係方面の責任者と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ウルムチ＝新華社記者／申宏）２３日、新疆支援幹部の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ウルムチ＝新華社記者／申宏）２３日、新疆支援幹部の代表と親しく会見する習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／謝環馳）２３日、新疆の政法（警察・検察・司法）関係機関の代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ウルムチ＝新華社記者／丁林）２３日、新疆の宗教界の愛国人士と基層宗教活動の幹部代表と記念撮影する習近平氏（最前列中央）。（ウルムチ＝新華社記者／丁林）２３日、新疆駐屯部隊の将兵代表に手を振ってあいさつする習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／李剛） リンクをコピーする みんなの感想は？