春日俊彰 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が23日深夜放送の『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』（テレビ東京／毎週火曜　深1：30）に出演。ロケ中の“許せない”行動について明かした。

　番組では春日が2025年上半期タレント出演本数ランキングで10位にランクイン。この結果に春日は「テレビが好きなんで。メディアの中で一番上です」と強調した。

　スタジオ収録に加え、現在も多くのロケをこなしている春日だが、佐久間宣行から「こんなにロケが多くて、テレビが出るのが好きなのに一般の人にタダで写真撮られるのは許せないんでしょ？」と問われると、「それは許せない」と断言。

　続けて「万引きと一緒！撮るのはいい。街中にパッと見て春日がいたらそら撮るよと。『何かくれよ！』と思いますよ。撮られるだけ撮られて、搾取されて」とヒートアップしながら語った。その後、カメラを向けられたときにそっぽを向く対処法を春日が実演すると、「すがすがしいくらいちゃんとするね」と笑った。