LANAが、新作EP『Like a Flower』を本日リリースした。

今春の1stアルバム デラックス版『20 +』のリリースを経て、21歳のシーズンを開始したLANA。7月末にリリースされたシングル「Summer Ride (feat. \ellow Bucks)」は2025年のシーンのサマーアンセムとなっており、さらには10、11月に控えるHIP HOP史上最年少となるアリーナツアーは即完という状況。そのツアーに先駆け、テーマがリンクしたEPをこのタイミングでリリースするという形になった。

今作『Like a Flower』では、一人の若者であるLANAが成長する中で経た人間としての喜怒哀楽とその昇華が詰め込まれた、幅のある全5曲の構成となっており、新録曲は4曲。表題曲「Like a Flower」では道端に咲いた一輪の花と人生を重ね、どんな時も自分を愛しながら美しく、強く生きる決意を歌った。ポップパンクの風合い漂う、刹那的ながら力強いメロディラインの上で、LANA自身の、そして今の時代を生きるユースの背中を押す一曲となっている。

さらに新録曲が目白押しの今作EP。ZOT on the WAVEプロデュースの「All My Pain」では等身大の自分のメンタルヘルスに向き合った痛みの詩がラップとコーラスにより綴られ、「Ain’t Money Only」ではUSの人気HIP HOPプロデューサー・トリオBankroll Got Itによるビートの上で、デモ音源がリークされた時から人気を博していた享楽的なLANAのラップが火を吹くなど、若き世代の様々な心模様がどれも聞き馴染みの良い曲となり、コンパクトにまとまった内容となっている。

また、LANAは先週9月19日にはプレミアムオーディオブランドBoseと英国を代表する音楽マガジンNMEが気鋭の新人アーティストを紹介するグローバルコンピレーション企画の“Bose x NME: C25”ミックステープに日本人アーティストとして初参加し、収録曲「Icy Tale」をリリース。そして今作を引っ提げたHIP HOP史上最年少のアリーナツアーが近づく。

EP『Like a Flower』

2025/09/24 配信

https://lnk.to/LANA-Like-a-Flower 華Like a FlowerAin’t Money OnlyAll My PainSummer Ride (feat. \ellow Bucks)

＜LANA「ARENA TOUR 2025 “LIKE A FLOWER”」公演概要＞

https://link.utnq.in/uibF4

10月5日(日)横浜アリーナ

11月3日(月)大阪城ホール

先着先行受付期間 (横浜アリーナ公演のみ)

受付期間:2025/9/18(木)18:00〜2025/10/4(土)18:00