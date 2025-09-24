ビアードパパの新感覚ハイブリッドスイーツが2年ぶりに復活 この秋限定で『焼きチーズケーキシュー』が登場
シュークリーム専門店ビアードパパは、『焼きチーズケーキシュー』（税込330円）を10月1日から期間限定で販売する。
【写真】香ばしい風味を楽しめる『焼きチーズケーキシュー』断面図
同商品は、シュークリームとチーズケーキのおいしさを一度に楽しめる、新感覚のハイブリッドスイーツ。この秋限定で2年ぶりに販売される。同店自慢のサクサク食感のシュー生地に、スタッフが一つひとつ手作業で、オリジナルのチーズケーキベースを流し込み、店内のオーブンで焼き上げる。こんがり焼き色が付くことで生まれる香ばしい風味と、濃厚でありながらも爽やかなチーズの味わいは、コーヒーや紅茶とも相性抜群。
【写真】香ばしい風味を楽しめる『焼きチーズケーキシュー』断面図
同商品は、シュークリームとチーズケーキのおいしさを一度に楽しめる、新感覚のハイブリッドスイーツ。この秋限定で2年ぶりに販売される。同店自慢のサクサク食感のシュー生地に、スタッフが一つひとつ手作業で、オリジナルのチーズケーキベースを流し込み、店内のオーブンで焼き上げる。こんがり焼き色が付くことで生まれる香ばしい風味と、濃厚でありながらも爽やかなチーズの味わいは、コーヒーや紅茶とも相性抜群。