M!LK・山中柔太朗、プロデュースブランドから初のアクセサリーライン誕生「日常に少しでも幸せが届けられたら」【コメント全文】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗のプロデュースブランド『CEL-CEL（セルセル）』から、初のアクセサリーライン誕生が発表された。先行発売はきょう24日正午から開始されている。
【写真】繊細さと存在感を両立させたデザイン！初のアクセサリーライン商品
『CEL-CEL（セルセル）』とは、“C＝Charge（チャージ）”、“E＝Euphoria（幸福感）”、“L＝Luscious（甘美な）”という3つのキーワードの頭文字から命名されたブランド名で、日常に小さな幸せや自信、そしてほんの少しの特別な時間を届けたいという山中の想いが込められている。
今回の2nd collectionでは、“華奢なラインでありながら、身につけた瞬間に印象を残す。”そんな繊細さと存在感を両立させたデザインにこだわっている。「華奢なのに、どこか目を惹くアクセサリー」。山中が、アクセサリーを展開する際に「こうしたい！」とイメージしていた“繊細でかつ上品でありながら、カジュアル”にも使いこなせる。秋・冬コーディネートのワンアクセントになるようなアイテムとなっている。
■M!LK・山中柔太朗コメント
この度、僕のプロデュースブランド『CEL-CEL』から初となるアクセサリーコレクションが誕生します！こうして2nd collection を発表できるのも、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。
今回のコレクションは、「華奢で繊細、でも存在感がある」といった軸をもってアイテム作りをしました。
どのアイテムも華奢なラインなので、上品に見えるのですが、きらっとした輝きが無意識にも目に入ってくるような、存在感があるため、コーディネートのワンポイントになると思います！
皆さんの日常に少しでも幸せが届けられたらという想いで作っています。
少し早いですが、僕からのクリスマスプレゼントです。ぜひ手にとっていただけたらうれしいです。僕とおそろいのアイテムを着けて、この秋・冬シーズンを楽しみましょう〜！
