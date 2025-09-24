ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 台風18号接近で船舶が次々と避難 海南省海口市 台風18号接近で船舶が次々と避難 海南省海口市 台風18号接近で船舶が次々と避難 海南省海口市 2025年9月24日 12時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、海口市内の海口新港埠頭（ふとう）に停泊し避難する船舶。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭） 【新華社海口9月24日】中国海南省海口市では、台風18号の接近に伴い、船舶が港湾や河川の支流に順次入り、避難している。２３日、海口市内の海口新港埠頭（ふとう）に停泊し避難する船舶。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、海口市内を流れる南渡江の支流に避難する多くの漁船。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、海口市内の海口新港埠頭（ふとう）に停泊し避難する船舶。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、漁船を海口市内の南渡江の支流に停泊させる漁民。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、海口市内の海口新港埠頭（ふとう）に停泊し避難する船舶。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、海口市内の海口新港埠頭（ふとう）に停泊し避難する船舶。（ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、海口市内の海口新港埠頭（ふとう）に停泊し避難する船舶。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）２３日、海口市内を流れる南渡江の支流に漁船を固定する漁民。（海口＝新華社記者／蒲暁旭） リンクをコピーする みんなの感想は？