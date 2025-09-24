ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡õ¡Ö²Ö¡×¤ÎTHE FIRST TAKE¡¡ver.ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹
ORANGE RANGE¤¬¡¢¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤È¡Ö²Ö¡×¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡× ver.¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡£º£²Æ¡¢ÎáÏÂver.MV¤âYouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÉÃ×»àÎÌ¤ÎÊ¿À®¡ÉÅù¤Î¥ï¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÛ¿®¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦HIROKI¤Ï¡ÖLIVE¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥ä¥Ð¤¤¡ª ¥Þ¥¸¤Ç¡ª µÕ¤Ë¡ª ¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î²»¸»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
◾️ÇÛ¿®¾ðÊó
¢¡¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ - From THE FIRST TAKE¡×
https://orangerange.lnk.to/IkenaiTaiyo_TFT
¢¡¡Ö²Ö - From THE FIRST TAKE¡×
https://orangerange.lnk.to/Hana_TFT
◾️¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
CD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î22Æü(¿å)
¢§Spotify / AppleMusic¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿
https://orangerange.lnk.to/towanohikari_PAPS
¢§CD¹ØÆþ
https://ORANGERANGE.lnk.to/Towanohikari
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD¡ÜBD
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13413¡Á13414¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
Disc1[CD]
01.¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê
02.Precious
03.¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ° -naotohiroyama remix-
04.¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê -Instrumental-
05.Precious -Instrumental-
Disc2[Blu-ray]
01.¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ Music Video ÎáÏÂver.
02.¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê Music Video
03.¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê Making of Music Video
¢£±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉÂ¼å¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ºù°æË¨¡£15ºÐ¤ÎÅß¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤È°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿Ë¨¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Îº´Æ£Æü¸þ¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯£²¿Í¤Ï¡¢Ë¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤È±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ëþ·î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢Ë¨¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ë¨¤¬¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ13Ç¯¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢Ë¨¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î½ã°¦¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤È¤·¤Æ¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ä¤¤¤ËÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜºî¡£¥¥ã¥¹¥È¡¢À½ºî¿Ø¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ®¤¯¿ð¡¹¤·¤¤ÁÛ¤¤¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡ºîÉÊ¾ðÊó
¸¶ºî¡§³©Àî¤Ê¤ª¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë
µÓËÜ¡§²¬ÅÄØªÏÂ
´ÆÆÄ¡§¼ò°æËã°á
²»³Ú¡§ÉÙµ®À²Èþ
¼çÂê²Î¡§ORANGE RANGE¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¡ÊSony Music Labels Inc.¡Ë
½Ð±é¡§áÄ¿¿¤¢¤ß¡¡ã·Æ£ ½á ¡¿ ¿ùÌîÍÚÎ¼¡¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß
ÃÓÃ¼°É»ü¡¡¹õºêßêÂå¡¡µÈß·Í×¿Í
°ËÆ£·òÂÀÏº¡¡Àôß·Í´´õ¡¡ÃÓÄÅ¾Í»Ò¡¡¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó
ÅÄÃæÎïÆà¡¡¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
¡ÊC¡Ë2025¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/
¸ø¼°SNS¡§stmoon_movie
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
https://orangerange.lnk.to/Hadashinoceccoli
◾️¡ãRANGE AID+ presents RWD¢« SCREAM 025¡ä
https://orangerange.com/feature/rwd025
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2F»ØÄêÀÊ¡§6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2F¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ »Ò¶¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢¨¹Åç¡¦ÀÐÀî¸ø±é¤Ï1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡17:30/18:30
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¡¡16:00/17:00
