タレントの藤田ニコル（27）が23日深夜に放送されたのTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（深夜1・04）に出演。結婚について語った。

2023年に俳優の稲葉友と結婚した藤田。TBSアナウンサーの田村真子が「ニコルさんが結婚を決めたきっかけは何かあったんですか？」と聞くと、藤田は「私は25歳で結婚するっていう目標みたいなのをずっと言っていて。だから、ずっとアピールしてて…」と話した。

お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏と「Aぇ! group」の末澤誠也は目を合わせながら小声で「プレッシャーやな」「プレッシャーっすよね、男からしたら」とつぶやいた。

すると、津田が「末澤が何か言うてた！」と藤田にチクった。末澤は津田の言動に「ずるっ！」と叫びながら、「“プレッシャーやんな”って言ってきたから、“プレッシャーですよね”って」と津田との会話を説明した。

これに対し、藤田は「プレッシャーかけていました」とキッパリ。「分かっててやっていました。自分が出たゼクシィ読ませたり」と明かした。

藤田の返答に男性陣は「うわー」と声に出し、末澤は嫌そうな表情を浮かべながら、両手でバツのジェスチャーをした。藤田は「アイドルだったら見せないよ」とツッコんだ。