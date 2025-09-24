¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¸¶ºî35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ËâË¡¡Ö¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ
¡Ö¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¸¶ºî35¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡×ËÁ¸±¤ÈËâË¡¤Îµ²±¤òÏÓ¸µ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°Õ¾¢¤Ç¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½
¡¡Åì±É¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¾®Àâ¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¸¶ºî35¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡×¤ò¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤¹¤ë¡£1,990ÅÀ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£
¡¡¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¤Ï¡¢¿Àºä°ì»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¥·¥êー¥º¡£¥¢¥Ë¥á²½¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢±Ç²è¡¢¥²ー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö²«ºª¤è¤ê¤âºª¤¤â¤Î――¡×¤È±Ó¾§¤µ¤ì¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊËâË¡¡Ö¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÏÓ»þ·×¡£¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¿ï½ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ÎËâË¡¤ÎÎÏ¤òÏÓ¸µ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢³¸¤Ë¤Ï35¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤È¡¢¥ê¥Ê¡¦¥¬¥¦¥ê¥¤¡¦¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥¼¥ë¥¬¥Ç¥£¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï°õ¡£¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤Ç¡¢1990Ç¯¤Î¸¶ºî´©¹Ô¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¸ÂÄêÀ¸»ºÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
ÏÓ»þ·×¤ÎÎ¢³¸¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1ÈÖ～1990ÈÖ¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¹ï°õ
¡Ö¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¸¶ºî35¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë
¡¡³°¼þ¤Ë¤ÏConcentric¡Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡ËÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢ÀºÌ©¤Êµ¡³£Ä¦¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤Î³ÑÅÙ¤ÇÉ½¾ð¤¬ÊÑ²½¡£ËâË¡¿Ø¤¬Êü¤ÄËâÎÏ¤Î¹¤¬¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¤Ë¤ÏClou de Paris¡Ê¥¯¥ë¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡áÀÐ¾öÌÏÍÍ¡Ë¤ò¹ï¤ß¹þ¤ß¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈùºÙ¤Ê±úÆÌ¤¬¸÷¤òÈ¿¼Í¡£°äÀ×¤äËâÆ³ÅÔ»Ô¤Î¾²ÌÌ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥ë
¡¡¥ê¥Ê¤È¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¤Î±ê¤ò·¿²¡¤·¤ÇÉ½¸½¡£2¡¦4¡¦8¡¦10»þ°ÌÃÖ¤Ë¤ÏËâ·ì¶Ì¡Ê¥Ç¥â¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¶âÂ°Áõ¾þ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥ë¥Óー¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥É¤Ç35¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¡¢3»þ°ÌÃÖ¤Ë¤ÏÅ·Á³¥À¥¤¥ä3ÀÐ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
35¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¾þ
»ÂÍÅ·õ¡Ê¥Ö¥é¥¹¥È¥½ー¥É¡Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÉÃ¿Ë
¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥®¥çー¥·¥§Áõ¾þ
¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤Î¶âÂ°Áõ¾þ
2WAY¥ì¥¶ー¥Ð¥ó¥É
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§¤Î¥ì¥¶ー¥Ð¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¡£ÉÕ¤±ÂØ¤¨¼«ºß¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ーÁõÃå»þ
¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥¶ーÁõÃå»þ
ËâÆ³½ñÉ÷ÆÃÀ½¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¡¾åÉÊ¤ÊPU¥ì¥¶ーÅ½¤ê¤ÎËâÆ³½ñÉ÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸ø¼°¥í¥´¤ò¶âÇó¤Ç¹ï°õ¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¾þ¤ë³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡ÖËâ½Ñ¹Ô»Èµö²Ä¾Ú¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Ê¤¬¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¤òÊü¤Ä¸¶ºî¾®Àâ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÉÊ¤ÊPU¥ì¥¶ーÅ½¤ê¤ÎËâÆ³½ñÉ÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸ø¼°¥í¥´¤ò¶âÇó¤Ç¹ï°õ
ÏÓ»þ·×¤ÈµÇ°¥«ー¥É¤ò°ì½ï¤Ë¾þ¤ì¤ë¡¢ÆÃÀ½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É É½ÌÌ¤Ë¤Ï35¼þÇ¯¸ø¼°¥í¥´¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¥«ー¥É Î¢ÌÌ¤ÏËâ½Ñ¹Ô»Èµö²Ä¾ÚÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ° ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡Û
²Á³Ê¡§27,500±ß
¸ÂÄê¿ô¡§1,990ÅÀ
¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§42¡ß42¡ß10.5mm¡Ê½Ä¡ß²£¡ß¸ü¤ß¡Ë¡¦½ÅÎÌ/62g¡¢ÂÐ±þ¼ê¼ó¥µ¥¤¥º/16～21cm
ºà¼Á/»ÅÍÍ¡§ËÜÂÎ/¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¥Ù¥ë¥È/ËÜ³×¡¢É÷ËÉ/¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢ËÉ¿å/Æü¾ïÀ¸³èÍÑ¶¯²½ËÉ¿å¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È/ÆüËÜÀ½¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥¯¥©ー¥Ä¡Ê·îº¹¡Þ25ÉÃ¡Ë
