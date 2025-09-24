タレントの藤本美貴（40）が23日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自身の教育法について明かす場面があった。

この日は「子どもはどんなことに悩んでいる？」をテーマに、子どもたちに悩みを聞くことに。「あんまり会ってない親戚の人とかに会うと緊張しちゃう」という女の子に、横澤夏子は「久しぶりの親戚って親でも緊張しますもんね」と同感。藤本も「グイグイなんか来るんだよ、おじさん」と笑った。

そんな中、藤本は「（子どもが）緊張しないように、私もめっちゃしゃべりかけるようにしたりとかしている。いとこのおじさんにも凄いしゃべりかける。“なんとかなんだよね？”って。“こうやってしゃべればいいんだよ”みたいな」と自ら行動で示すとした。

「うちの長男、男の子だから、やっぱり虫とか好き…好きっていうか、最初は好きじゃないんだけど、触れてほしいなって思ったわけ。自分も虫触っていたのに大人になったら急に触れないじゃん。でも“カマキリだよ。怖くないから”とか言って。でも“怖い、怖い”ってずっと言うから。“ほら！怖くないから。カマキリの方が怖がってるから”とか。だから自分がちゃんと見せるっていうのは大事かな。そこから“触ってみ？”“触ってみ？”って言って、触らして手に置いたりとかして」と持論を展開した。

これに、横澤も「確かにな。ほんとそうですね。親がビビってると、本当にそういう子に育っちゃいますもんね」と納得。藤本は「そう。だから、親が見せるっていうのは大事」と主張した。