YONA YONA WEEKENDERS、最新EP『予酔いの宵』本日リリース。感謝と希望の火を灯す表題曲のキャンプMV公開も
YONA YONA WEEKENDERSが、最新EP『予酔いの宵』を本日リリースし、表題曲「予酔いの宵」のミュージックビデオを公開した。
2025年2月の新体制第一弾シングル「あたらしい旅」からはじまり、「イケてるPOP」、「I.K.T.W」、「未明のブルー」と紡いできた新しいバンドの物語が一つの作品に結実したといえる表題曲「予酔いの宵」は、わらべうたのようにどこか寂しさと郷愁を呼び起こすメロディが印象的な一曲だという。“いつまでも こういう夜を分かち合おう”というフレーズの通り、彼らが楽曲とライブを通じて積み重ねてきた数えきれない夜への感謝と、これからも続いていく日々への希望を歌う。それぞれ異なる情景を歌う5曲を通して未来への確かな道筋を示す、YONA YONA WEEKENDERSの現在地を象徴するEPに仕上がったとのことだ。
EPリリースと同時に公開された「予酔いの宵」のミュージックビデオは、メンバー3人が人里離れた山でキャンプをする姿を丁寧に捉えた作品になっている。水を汲み、火を起こし、音を奏でる――太古から連なる人と自然の営みの延長線上に、いまの私たちの暮らしやYONA YONA WEEKENDERSの音楽があることを感じさせる。監督は「寿司と酒」「あんしの」を手がけた、いしい こうた（HOEDOWN）。ハイスピードカメラを駆使した瑞々しい映像は、木々のざわめきや小川のせせらぎ、薪が爆ぜる音まで想像させ、随所に忍ばされたユーモアがYYWらしい温度をそっと添えた映像だという。
なおYONA YONA WEEKENDERSは、10月には食を通してEPの世界観を伝えるリアルイベント＜宴＞の第二夜、第三夜の開催も予定される中、昨日よりEPリリースツアー＜YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour＞がスタートした。
◾️6th EP『予酔いの宵』
2025年9月24日（水）リリース
○完全生産限定盤（2CD）
・品番：VIZL-2465 価格：税込3,300円
・パッケージ仕様：紙ジャケット
・予約受付URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026624/VIZL-2465.html
[CD収録内容]
DISC1）6th EP『予酔いの宵』
1. 予酔いの宵
2. 未明のブルー
3. イケてるPOP
4. I.K.T.W
5. あたらしい旅
DISC2）特典DISC
1. あたらしい旅 -弾き語り-
2. I.K.T.W -弾き語り-
3. イケてるPOP -弾き語り-
4. 未明のブルー -弾き語り-
5. 予酔いの宵 -弾き語り-
6. hitokoto -語り-
7. 残暑 by 磯野くん
8. カレーでOK by 磯野くん
9. wait for the sun (acoustic) by 磯野くん
10. 予酔いの宵 -instrumental-
11. 未明のブルー -instrumental-
12. イケてるPOP -instrumental-
13. I.K.T.W -instrumental-
14. あたらしい旅 -instrumental-
15. “メシ食って寝るだけ→リルバズ” live from WWWX 5days day1
16. “誰もいないsea→君とdrive→寿司と酒” live from YONANOHI 2025
○先着予約特典
VICTOR ONLINE STOREにて 『予酔いの宵』 (VIZL-2465) を、ご予約の方先着100名様限定で、「YONA YONA WEEKENDERS EP『予酔いの宵』メンバー直筆サイン入りフォトカード」をプレゼント！数量限定となりますので、お早めにご予約ください。
・対象店舗：VICTOR ONLINE STORE（https://victor-store.jp/item/103354）
※ご好評の場合、特典数を変更することもございます。
○先着予約特典
VICTOR ONLINE STOREにて 『予酔いの宵』 (VIZL-2465) を、ご予約の方先着100名様限定で、「YONA YONA WEEKENDERS EP『予酔いの宵』メンバー直筆サイン入りフォトカード」をプレゼント。数量限定となりますので、お早めにご予約ください。
・対象店舗：VICTOR ONLINE STORE（https://victor-store.jp/item/103354）
※ご好評の場合、特典数を変更することもございます。
◆EP購入者限定イベント＜宴 第二夜＆第三夜＞
・宴 第二夜｜YOYOIラーメンで宴
開催日：2025年10月8日（水）
会場：BASSANOVA（新代田）
内容：EP『予酔いの宵』のコンセプトを表現した限定ラーメン「YOYOIラーメン」を提供。
・宴 第三夜｜YOYOIコーヒーで宴
開催日：2025年10月22日（水）
会場：MORISHIMA COFFEE STAND（下高井戸）
内容：開催日限定の「YOYOIコーヒー」を提供。最終日の第三夜は、Vo.&Gt.磯野くんによるミニ・アコースティックライブも予定。
▼応募方法
完全生産限定盤CD『予酔いの宵』（品番：VIZL-2465）に封入のチラシ記載QRコードから応募フォームへアクセスし、同チラシに記載のシリアルコードと必要事項を入力のうえご応募ください。
応募期間：2025年9月23日（火）0:00 〜 2025年10月3日（金）23:59
※応募期間を過ぎるとご応募いただけません。
※イベントの詳細に関しては、応募フォームよりご確認いただけます。
◾️＜YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour＞
2025年9月23日（火・祝）大阪 | 心斎橋BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00 ※終了
2025年9月26日（金）東京 | 東京キネマ倶楽部 OPEN 17:00 / START 18:00
2025年9月28日（日）宮城 | 仙台darwin OPEN 18:00 / START 19:00
2025年10月4日（土）広島 | 広島CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00
2025年10月5日（日）愛知 | THE BOTTOM LIVE OPEN 17:00 / START 18:00
2025年10月18日（土）福岡 | BEAT STATION OPEN 17:00 / START 18:00
2025年10月24日（金）北海道 | PENNY LANE 24 OPEN 18:00 / START 19:00
2025年11月7日（金）沖縄 | OUTPUT OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
◾️＜Groovy Radio Caravan Presents YONA YONA WEEKENDERS Vo.Gt.磯野くん アコースティックライブ＋トークライブ＞
日時：2025年10月3日（金）19:00-20:30（開場18:00）
場所：FM愛媛オープンスタジオ（愛媛県松山市竹原町1丁目10番7）
出演：YONA YONA WEEKENDERS Vo.&Gt.磯野くん／Groovy Radio Caravan マイケル
料金：3,500円（税込／1ドリンク付き）
チケット購入場所：FM愛媛、bar ROPPONGI
詳細情報：https://www.joeufm.co.jp/event/20251003yona.html
関連リンク
◆YONA YONA WEEKENDERS オフィシャルサイト
◆YONA YONA WEEKENDERS オフィシャルX
◆YONA YONA WEEKENDERS オフィシャルInstagram
◆YONA YONA WEEKENDERS オフィシャルYouTubeチャンネル
◆YONA YONA WEEKENDERS オフィシャルTikTok