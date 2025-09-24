今回は、女友達が妊娠を彼氏に暴露し、修羅場になったエピソードを紹介します。

あれだけ言うなと伝えたのに…

「結婚式を2か月後に控えていたある日、産婦人科で妊娠が発覚。で、産婦人科から出てくるところを大学時代の友人にみられたんです。その友人はデリカシーに欠ける人なので、『まだ彼氏に妊娠のこと言ってないから、絶対に言わないで』と強めに伝えたんです。

そしてその友人にホームパーティに誘われ、彼氏と一緒に行くことにしたのですが、なんと友人は、彼氏に『赤ちゃん楽しみですね〜』と私の妊娠を暴露したんです。あれだけ『誰にも言わないで』と言ったのに、マジで許せません。

サプライズで妊娠を伝えるつもりだったこともあり、彼氏は初耳で、『え……どういうこと？』と困惑していましたし、怒っていました。その後彼氏には『本当に俺との子か？』『隠していたのには理由があるんだろ？』と責められ、修羅場になりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この女友達は人の噂話や悪口が大好きだそうですが、関わるとろくなことがなさそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。