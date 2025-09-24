兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝さんが、11日に肺炎のため亡くなったことを24日、所属事務所が発表しました。81歳でした。

所属事務所は、公式サイトで「弊社所属のアーティスト ビリー・バンバンの兄・菅原孝（享年81歳）が、2025年9月11日（木） 午後4時34分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました」と発表しました。葬儀は、遺族の希望により、近親者のみで執り行われたということです。

ビリー・バンバンは、1969年に兄の孝さんと弟の進さんとの兄弟デュオとして『白いブランコ』でレコードデビュー。その後、『ミドリーヌ』『れんげ草』『さよならをするために』などのヒット曲を発表し、1972年には第23回NHK紅白歌合戦に初出場しました。

また、長年にわたって焼酎『いいちこ』のCMソングを担当しており、2007年に発表した『また君に恋してる』を坂本冬美さんがカバーし、話題となりました。

孝さんは、音楽活動のほかに、テレビ・ラジオ・イベントの司会などでも活躍。1987年には、ベスト・ファーザー イエローリボン賞を受賞しています。