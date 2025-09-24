WEST.が、10月1日よりサブスク解禁することを発表した。

10月1日には第1弾として、これまでリリースした全シングル・24タイトル135曲と全アルバム・12タイトル225曲の合計360曲のストリーミング、ダウンロードがスタートすうる。そして、WEST.初の主催フェス＜WESSION FESTIVAL 2025＞の開催初日となる10月12日には第2弾として、コンサートやフェスでの熱いステージを体感できる臨場感たっぷりのライブ音源・6タイトル53曲のストリーミング、ダウンロードもスタート。

また、サブスク解禁に先駆けてWEST.新ビジュアルも公開された。

関西色全開のデビュー曲「ええじゃないか」や、心揺さぶるメッセージソング「証拠」、10周年に行った楽曲投票で好きな楽曲No.1に輝いた「アンジョーヤリーナ」に加え、あいみょん、サンボマスター・山口隆、SUPER BEAVER・柳沢亮太、ウルフルズ・トータス松本ら名だたるミュージシャンからの楽曲提供も多数。コミカルで明るい楽曲から、パワフルなダンスナンバー、セクシーな楽曲、そして応援歌まで、ジャンルに捉われない多様な楽曲の数々が一挙解禁となる。

そして、解禁当日である10月1日のスケジュールも発表された。0時のサブスク解禁を皮切りに、12時には特設サイト「WEplayliST.」がオープン。WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストをつくってシェアすることができるという。そして19時からはメンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティーが開催される。その後20時20分からWEST.公式YouTube生配信、21時からLINE MUSIC生配信も実施。LINE MUSIC生配信では歌唱も予定されており、WEST.待望のサブスク解禁当日をメンバーと一緒に盛り上がれる企画が満載とのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

■サブスク配信日・概要 第1弾：2025年10月1日（水）0:00 全シングル・全アルバム【36タイトル360曲】

第2弾：2025年10月12日（日）0:00 ライブ音源【6タイトル53曲】 ◆配信楽曲一覧

10月1日（水）0:00配信

▼シングル（24タイトル135曲）

・A.H.O. -Audio Hang Out- 10月12日（日）0:00配信

Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか ◆特設サイト「WEplayliST.」

サイトオープン：10月1日(水)12:00

WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストをつくることができる特設サイト。

あなただけの “WEplayliST.” をつくってSNSでぜひシェアしてください！ ◆Spotify公式リスニングパーティー

開催⽇時：10⽉1⽇(水) 19:00〜

※Spotifyプレミアムユーザーの方のみご参加いただけます。なお、アーカイブ配信はございません。 ▼参加方法

リスニングパーティー視聴サイトをタップ

左上の「通知を希望」をタップ

開催時に届く通知もしくは視聴サイトを開き、Spotify Premiumに登録済みのアカウントでログインの上お楽しみください ◆WEST.公式YouTubeチャンネル生配信

『【WESTube生配信】㊗️WEST.サブスクはじめましたSP!!!!!!!』

配信⽇時：10⽉1⽇（水）20:20〜⽣配信 https://youtube.com/live/PFJjZwC6n7w ◆LINE MUSIC生配信

『WEST.サブスク解禁記念スペシャル生配信@LINE MUSIC』

当日はスペシャルトークに加え、LINE MUSIC生配信だけの歌唱も披露！

配信⽇時：10⽉1⽇（水）21:00〜⽣配信 ※19:00〜ティザー

https://music.line.me/top/news/250924/001/