¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡ÙED¼çÂê²ÎÃ´Åö·èÄê¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¤â
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
10·î3Æü¤è¤ê¡¢BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÌë11»þ¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÆ±¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¡¦Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎÃë¥á¥·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Ò¤í¤·¤ÎÂ«¤Î´Ö¤ÎÂ©È´¤¡áÃë¥á¥·¤ò¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¤ª¾®¸¯¤¤¤È»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¯»Ñ¡ÈÃë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡É¤òÉÁ¤¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï80ËüÉô±Û¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó.com¡×¤Ç¤ÎÎß·×PV¿ô¤Ï440ËüPV¿ô¤ò±Û¤¨ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Öº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡×¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤äÆü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤ÉÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤â³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«À§ÈóÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Æ±¶Ê¤Ï10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢10·î3Æü¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¤Ê¤Á ¥³¥á¥ó¥È¡ÊVo, G¡Ë
ËèÆü¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£Ç¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤³¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡È¾Ð´é¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êBSÄ«Æü¤Ë¤Æ23:00¡Á23:30ÊüÁ÷
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/
¡¦¸ø¼°X¡§@Hiroshi_LunchTV¡¡¡¡
¡¦¸ø¼°TikTok¡§¡÷hiroshi_lunchtv
¢§ÆÃÊÌ±ÇÁü¡§1Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¤Ò¤í¤·¤Î3¤Ä¤Î´ðËÜÎ®µ·
https://x.gd/sdqBY
◾️Àè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Öº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡×
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
https://lnk.to/Sabasister_justpunkrock
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
PCCA-06420 / 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
¡¦¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊCD Only¡Ë
PCCA-06421 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.JUST PUNK ROCK!!
02.ºÍÇ½
03.ÂæÉ÷
04.¤¢¤«¤ë¤¯¤«¤ë¤¯
05.¥Ý¥Æ¥µ¥é
06.¥Ç¡¼¥Ó¥´¡ª
07.º£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê
08.½Õ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È
09.¥Æ¥¥È¡¼
10.¥¹¥Æ¡¼¥¸
11.My way
12.My girlfriend is PIZZA OF DEATH
13.¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
14.ºÇ¸å¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
15.¥É¥¥¥ë¡¼¥Ô¡¼¥¢¥¤¥º
16.¥µ¥Ð¥«¥ó
¢¡DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs Live Archive 2024~2025
2024.09.28 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ÀçÂæRENSA
¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Ê¥¤¥È
¤·¤²¤Á¤ã¤ó
2024.10.05 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ¿·³ãLOTS
¥Ø¥¤¤Þ¤Þ¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥ë¥ß¡¼
¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¬¡¼¥ë
2024.10.25 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ FINAL at Zepp DiverCity
ºîÀï²ñµÄ
¤è¤·¤è¤·¥Þ¥·¡¼¥ó
¥¥é¥¥é¥æ¡¼
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÈÏ²¼¤ÎÁë
¥Ý¥Æ¥µ¥é
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼
2025.04.20 ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ presents ¥µ¥Ð¥Õ¥§¥¹ vol.3 at ¥à¥é¥µ¥¥Ñ¡¼¥¯Î©ÀîÎ©Èô&TACHIHI BEACH
¥¹¥±¥Ü¡¼Å¥ËÀ¡ª
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤í¡ª
¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆ¨¤·¤Æ¤¯¤ì
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs THEME
2025.06.03 My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour FINAL at ÀîºêCLUB CITTA¡Ç
¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤ß
My girlfriend is PIZZA OF DEATH
My girlfriend is PIZZA OF DEATH ¶
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
Í½Ìó¡§https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD
◾️¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä
2025Ç¯
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë ½ÂÃ« Spotify O-EAST
w/ Ýæ»ÖÔ¥
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë Âçºå GORILLA HALL
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÀÅ²¬ Live HouseÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë »¥ËÚ PENNY LANE24
w/ THE FOREVER YOUNG
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë °°Àî CASINO DRIVE
w/ THE FOREVER YOUNG
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
w/ THE BOYS&GIRLS
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë ½©ÅÄ Club SWINDLE
w/ THE BOYS&GIRLS
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë ·´»³ Hip Shot Japan
w/ Dizzy Sunfist
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX
w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¶âÂô EIGHT HALL
w/ ¥«¥é¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡°æ CHOP
w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë ¿å¸Í LIGHT HOUSE
w/ KANA-BOON
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë ¹â¾¾ DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12·î15Æü¡Ê·î¡Ë ÊÆ»Ò AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë ²¬»³ YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë µþÅÔ MUSE
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë ¿À¸Í VARIT.
w/ Maki
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¼þÆî RISING HALL
w/ Maki
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ·§ËÜ B.9 V1
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë Ä¹ºê DRUM Be-7
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë ÂçÊ¬ DRUM Be-0
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë ¾¾»³ WstudioRED
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
2/·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ÂæÏÑ SUB LIVE
¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¸åÆüÈ¯É½
and more¡Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨ÂæÏÑ¸ø±é¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
