チェルシー、3部クラブに先制許すも逆転勝利…バーンリーは金星献上:カラバオ杯3回戦3日目
カラバオ杯は23日、各地で3回戦3日目を開催した。
リンカーン・シティ(3部)と対戦したチェルシーは前半42分に先制点を献上してしまう。しかし、後半3分にFWタイリーク・ジョージがネットを揺らして追い付くと、直後の5分にはMFファクンド・ブオナノッテが勝ち越しゴールを記録。そのまま逃げ切って2-1の逆転勝利を収め、4回戦進出を決めた。
ブライトンがバーンズリー(3部)に6-0、リバプールがサウサンプトン(2部)に2-1など、プレミア勢が下部リーグ所属クラブに勝利を収める中、バーンリーはカーディフ(3部)に1-2で敗れて金星を献上。3回戦で姿を消すこととなった。
なお、24日に残りの4試合が開催予定となっている。
■カラバオ杯3回戦3日目&4日目試合日程
(9月23日)
バーンズリー(3部) 0-6 ブライトン
バーンリー 1-2 カーディフ(3部)
フルハム 1-0 ケンブリッジ(4部)
リンカーン・シティ(3部) 1-2 チェルシー
ウィガン(3部) 0-2 ウィコム(3部)
ウォルバーハンプトン 2-0 エバートン
レクサム(2部) 2-0 レディング(3部)
リバプール 2-1 サウサンプトン(2部)
(9月24日)
ハダースフィールド(3部) 27:45 マンチェスター・C
ニューカッスル 27:45 ブラッドフォード(3部)
トッテナム 27:45 ドンカスター(3部)
ポート・ベイル(3部) 28:00 アーセナル
