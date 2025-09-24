　カラバオ杯は23日、各地で3回戦3日目を開催した。

　リンカーン・シティ(3部)と対戦したチェルシーは前半42分に先制点を献上してしまう。しかし、後半3分にFWタイリーク・ジョージがネットを揺らして追い付くと、直後の5分にはMFファクンド・ブオナノッテが勝ち越しゴールを記録。そのまま逃げ切って2-1の逆転勝利を収め、4回戦進出を決めた。

　ブライトンがバーンズリー(3部)に6-0、リバプールがサウサンプトン(2部)に2-1など、プレミア勢が下部リーグ所属クラブに勝利を収める中、バーンリーはカーディフ(3部)に1-2で敗れて金星を献上。3回戦で姿を消すこととなった。

　なお、24日に残りの4試合が開催予定となっている。

　■カラバオ杯3回戦3日目&4日目試合日程

(9月23日)

バーンズリー(3部) 0-6 ブライトン

バーンリー 1-2 カーディフ(3部)

フルハム 1-0 ケンブリッジ(4部)

リンカーン・シティ(3部) 1-2 チェルシー

ウィガン(3部) 0-2 ウィコム(3部)

ウォルバーハンプトン 2-0 エバートン

レクサム(2部) 2-0 レディング(3部)

リバプール 2-1 サウサンプトン(2部)

(9月24日)

ハダースフィールド(3部) 27:45 マンチェスター・C

ニューカッスル 27:45 ブラッドフォード(3部)

トッテナム 27:45 ドンカスター(3部)

ポート・ベイル(3部) 28:00 アーセナル