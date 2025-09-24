10-FEETが2025年夏も、凄まじいライブ本数と圧倒的なステージで全国各地のフェスやイベントを沸き立たせている。ライブシーンにおいては、人気や知名度、信頼感や爆発力の面で突出した感があるが、注目すべきは楽曲そのもののクオリティにあり、そのサウンドの心地好さこそ称賛に値する。たとえば、フェス等の彼らのステージ袖に多くのバンドマンが集結する光景はもはや定番だが、3人が放つ万感胸に迫るパフォーマンスはもとより、至高のサウンドを響かせるシステムもバンド仲間からの関心を集めている。

BARKSではTAKUMA(Vo, G)、NAOKI(B, Vo)、KOUICHI(Dr, Cho)が生み出す極上サウンドの秘訣に迫るべく、そのシステムに関するパーソナルインタビューを試みた。第三弾はKOUICHI。メジャー移籍当時からエンドースしていたPearl Drumsとは約20年間共に歩み続けてきたが、昨年よりKOUICHIは新たな道を歩み始めている。そこに至る経緯や最新ドラムセットが描く無双のサウンドについて、じっくりと話を聞いた。

なお、10-FEETは本日9月24日、「第ゼロ感 (sequence ver.)」を配信リリースした。これはタイトル通り、「第ゼロ感」のシンセ等の同期音源であり、音源を流しながら生バンドでコピーすれば完全再現も可能となるというものだ。このリリースを記念して、インタビューの最後には全ドラマーへ向けたアドバイスも語ってもらった。

▲＜10-FEET “helm’N bass” ONE-MAN TOUR 2024-2025＞5月13日(火)＠東京・Zepp Haneda

◆ ◆ ◆

■あと何年ドラムを叩けるか分からない

■ドラムに対してイチからこだわってみたい

──KOUICHIさんのドラムセットがだいぶ変わりましたね。

KOUICHI：スタンド類以外は、以前とは全部違うものに変わっています。

──どういう理由やきっかけで、ここまで大きく変えたんですか？

KOUICHI：ここ何年かで、自分のドラム人生やバンド人生はあとどれだけできるのかなって考えたり、ドラムに対して自分なりに向き合った期間があって。そのとき、一度全部をリセットしたくなったんです。そういう思いがまずあったんですね。

──なるほど。

KOUICHI：それまでずっとPearl Drumsとエンドース契約をしていて、すごくお世話になってたし、今も感謝しているんです。でも、やっぱり自分の思いに従いたかったので、Pearlさんとお話をさせてもらって。“この先のことも考えると、あと何年ドラムを叩けるか分からないという気持ちがある。自分なりにドラムに対してイチからこだわってみたいんです”という気持ちをストレートにPearlの担当の方に言ったんですよ。そうしたら、“そこまで思っているなら。分かりました。応援します”と言ってくださって。

──新たなドラムセットは昨年から使い始めたそうですね。

KOUICHI：BARKSさんに撮ってもらったこの新しいDRUMMERS BASEのセットを使い出したのは、去年の＜京都大作戦2024＞からですね。

▲＜京都大作戦2024＞ with DRUMMERS BASE

──自身主催フェスが筆下ろしの場だったんですね。フェスの場ではいろんなドラム仲間に会うと思いますが、機材の話で盛り上がることも？

KOUICHI：そうですね。どのドラマーがどのメーカーのドラムを使っているとか、よく一緒にフェスに出ているドラマーのことだったら、だいたいお互いの頭に入っているもので。これまでと変化があったら、“あれ!? 変えたの？”って話にもなりますね。ドラムセットも、シンバルに関しても、点数や枚数の変化や、他の機材が増えていたりとか、そういうときも話をしますね。

──他のドラマーたちから、新たなドラムセットへの評判も耳に入ってきていますか？

KOUICHI：やっぱり「いいな」って言われますね。嬉しいですよ。

──そういったドラマー仲間との会話も通して情報交換をしつつだとは思いますが、まずはDRUMMERS BASEのセットに至ったきっかけは？

KOUICHI：ローディさんのツテで、DRUMMERS BASEのスネアを借りたことがきっかけです。使ってみたらすごく良かったので、“これはどこのスネアですか？”みたいな感じですごく興味が湧いて。それでDRUMMERS BASEの方とやり取りしていくうちに、“全部作りましょうか”というお話をいただいたんです。

──DRUMMERS BASEは神奈川県相模原にあるドラム専門の工房ですよね。

KOUICHI：そうです。山の中にあるDRUMMERS BASEの工場まで、10-FEETのローディさんと一緒に行かせてもらったんです。オーナーがオーストラリアの方で、あと日本人のスタッフと、二人でやってるドラムメーカーであり工房です。

▲DRUMMERS BASE 10-FEET KOUICHI KIT。ドラムセットの基本構成は1バス(22”×18”)、1タム(12”x8”)、1フロア(16”x14”)。カバーリングはGray Glitter。

▲シンバル類はMEINL製Byzance Brilliantシリーズ。ハイハットは14″、ライドは20″、クラッシュは16″と18″、チャイナは18″、スプラッシュは10″。

──工房を訪れた際、サウンドの質感や叩き心地のことなど、様々なやり取りをしたと思いますが、言葉ではどんなふうに伝えたんですか？

KOUICHI：10-FEETの楽曲は、いろんなジャンルをやっているつもりではあるので。求めているのは、どこかひとつのジャンルに特化したものではなくて、オールマイティな音楽に対応できる音であり、キットとしてもバランスのいいドラムを作りたいとお願いしました。

──DRUMMERS BASEは、フルカスタムに対応しているので、シェルの材質やプライ数などにもこだわったと思うんですが？

KOUICHI：Pearl時代もドラムセットは幾つか使いましたけど、最終的にファイバーグラスシェルを愛用していたんですね。でもDRUMMES BASEにオーダーしたときは、メイプルシェル、要するにファイバーグラスとかカーボンプライではなく、ウッドです。メイプルだから、音の芯もしっかり出るんですよ。ファイバーグラスもそういう特徴を持ったシェルですけど、音の質感がちょっと違いますね。自分で叩いていても、響き方も音質も違うなって感じます。やっぱり木胴ならではの鳴りがある。

──各タイコのサイズも変更しました？

KOUICHI：いや、キックが22インチ、フロアが16インチ、タムが12インチという口径はこれまでと同じ。だけど、フロアの深さは14インチで、タムの深さは8インチかな。

──浅めの胴をチョイスしたということですか？

KOUICHI：そうです。以前使っていたフロアは深さが16インチだったんですけど、フロアは今、ちょっと浅いものが主流らしくて。

──製作途中も何度か工房に行って、試打をしたり仕上がりの確認をしたり？

KOUICHI：いや。最初に行ったときに、その場で全部決めて。そのオーダーのまま製作に入ってもらいました。次に行ったのはドラムセットが完成したときだから、製作過程で叩くことはしなかったです。スネアを叩いて気に入ったという経緯もあったので、DRUMMERS BASEのことは、音もクオリティも信用していましたから。

──ちなみに、シェルのカバリングは？

KOUICHI：黒地で少しラメが入っているブラックスパークルという色ですね。カバリングは何十種類もあったので、色見本をその場で見せてもらって、“これがいいです”って選びました。黒にしたかったんですけど、真っ黒よりはラメが入っていて、照明が当たったらちょっと印象が変わる感じがいいかなって。

──シェルの塗装やカバリングは音に影響するという意味でも、ドラマーにとって大切な部分だと思うんですが、かなり吟味しましたか？

KOUICHI：ドラムの色として、僕は原色があまり好きじゃなくて。そういうセットも過去に使ったことがないですしね。ちょっと明るい色を使っていた時期もありましたけど、やっぱり落ち着いた感じの色が好きなので、基本は黒か、あまり派手じゃない感じ。渋い感じとオトナな感じを求めてました。

──オーダーから完成まで、どれぐらいの期間を要したんですか？

KOUICHI：たぶん半年ぐらいはかかったと思います。それでさっき言ったように、去年の＜京都大作戦2024＞が、DRUMMERS BASEを使う最初のステージになったんです。

■楽器が歌を邪魔したらいけない

■重要視したところはそこですね

──初めて生音を響かせた日が、地元・京都の自身主催＜京都大作戦＞というのがしびれますね。ドラマー人生やバンド人生と向き合った末に、DRUMMERS BASEを選んだわけですが、実際にライブで使ったときの感触はいかがでした？

KOUICHI：やっぱり感動しましたよ。自分のドラム人生において、初めて作ったフルカスタムのドラムですから。叩いた瞬間、震えるぐらい感動しました。“ああ、こいつとずっと一緒にやっていくんだろうな”っていうワクワク感もあったし。単純に、求めていた音だっていう嬉しさもありました。

──ドラマーKOUICHIさんにとっての相棒という感じですか？

KOUICHI：本当にそういう感じがします。レンタルのセットとは違うというか、自分のオーダー通りに作ってもらったセットですから、ますます自分のものっていう愛着がありますよね。ずっと大事にしようと思っています。

──DRUMMERS BASEと出会いのきっかけになったのがスネアという話でしたが、今はサブとしてセッティングされているコパーシェルが、それですか？

KOUICHI：そうです。Zepp Hanedaのときのメインは深胴(14″×6.5″)のスチールシェルでしたけど、最近またコパーシェル(14″×5.5″)に戻したんですよ。深胴のスチールに関しては、ライブのPAエンジニアさんと話して、まだ少し改良の余地があるので、ヘッドとかチューニングとか、今後いろいろ試したいと思っています。

▲DRUMMERS BASE製スチールシェル(14×6.5)。

▲DRUMMERS BASE製コパーシェル(14″×5.5″)。

──スネアはバンドサウンドとの相性もあるでしょうし。

KOUICHI：そうですね。深胴スチールも音自体はいいんですけど、10-FEETのバンドサウンドとの相性を考えたとき、コパーシェルのほうが合うんじゃないかなって。先日の＜SATANIC CARNIVAL2025＞のときからコパーシェルに戻したんです。

──コパーシェルは、メタルシェルのなかでも比較的柔らかな傾向ですが。

KOUICHI：個人的にはコパーという材質のスネアを使ったことなかったんですけど、興味はあって。スネアを借りるときに何種類かの中にコパーがあったから、叩いてみたいなと思ったんです。メタルシェルなので硬いイメージはあるんですけど、その中でもちょっと柔らかい音ですよね。

──ストロークやショットの強さによって表情も付けやすい感じですか？

KOUICHI：そうですね。表情がすごく変わる。逆に言ったら、叩き方とか力加減によってめっちゃ音が変わるので、すごく難しいスネアなんです。でもスネアでニュアンスを出すためにコパーシェルを使って技術を磨くのもいいかな、練習のためになるかなと思っていて。これまでそんな考えはあまりなかったんですけど、コパーを使い始めてから、意識的に表情をコントロールできるようになったというか、そうなれたらおもしろいかなと思っています。今では手放せないスネアのひとつです。

──シンバル類も劇的に変化して、マイネル(MEINL)製ですね？

KOUICHI：初めてのマイネルです。SHADOWSのRYO (Dr)から、「マイネルはいいよ」って話をずっと聞かされてて。実はその前からマイネルを使ってみたいって気持ちがあったんですよ。

──どういう理由からですか？

KOUICHI：サウンドですね。高くもなく低くもなく、ちょうど真ん中らへんのバランスのいい鳴りっていうか。すごくオールラウンドなイメージがあったんです。マイネルの中のシリーズにもよるとは思いますけど。そんなふうに思っていたところに、RYOからいろいろな話を聞いたんです。マイネルのいろんなシリーズの音をYouTubeで聴いたり、実際に楽器店に行って叩いてみたり。それで、今使っているByzance Brilliantシリーズに全部統一して。

──マイネルのByzance Brilliantシリーズは、鮮やかでリッチだと言われています。

KOUICHI：マイネルのシリーズを何種類か試打して、Byzance Brilliantシリーズが一番いいなと思いました。シンバルって金物なんで、アタックとか音色とか派手な感じはあるけど、いい意味で目立たへんような鳴りが欲しかったから、Byzance Brilliantシリーズはちょうどいいかなと。

──ハイハットやライド、クラッシュやスプラッシュなど、サイズや配置は以前と同じですか？

KOUICHI：だいたいそうですね。ハイハットが14インチ、ライドが20インチ、クラッシュが16インチと18インチ、チャイナが18インチ、スプラッシュが10インチ。スプラッシュの位置はハイハットの横に変えましたね。

──新たなシンバルや新たなドラムセットで重視したのはどの部分ですか？

KOUICHI：やっぱり楽器が歌を邪魔したらいけないと思ってて。今回、ドラムセットをフルカスタムで作るにあたってだったり、シンバルを選ぶにあたって、重要視したところはそこですね。やっぱり僕らは、演奏もですけど、歌が本当に大事だと思っているので。

──DRUMMERS BASEのフルカスタムとマイネルのシンバルとの相性は、KOUICHIさんとしてはどんな感触ですか？

KOUICHI：セットとシンバルのバランス感もすごくいいと思う。もちろん叩き手によって変わるでしょうけど、僕には合ってるかな。

──それと、RolandのサンプリングパッドSPD-SX PROは、以前から導入していましたね。

KOUICHI：同期のポン出しも含めて、けっこう前から使ってますね。他に大きな変更点を挙げるなら、スティックです。写真に映っているのはベーター(VATER)のLOS ANGELS 5A。

▲右はRolandのサンプリングパッドSPD-SX PRO。モニター調整用にYAMAHAのミキサーMG06もセット。

▲スティックはVATER 5A。材質はヒッコリー、ウッドチップ、太さ14.5mm × 長さ406mm。

──スティックも一新しているんですね。

KOUICHI：そう。今は、ベーター(VATER)とロスカボス(LOS CABOS)の2種類を使っていて。どっちにしようか迷いつつ、最終的にどっちかに落ち着くやろうなって勝手に思ってるんです。2種類とも材質はヒッコリーで、どちらも太さ14.5mmで長さは406〜410mmぐらい。重さも重心もだいたい一緒かな。違いはチップの形が卵型か、丸型か。

──標準サイズのスティックですからコントロールもしやすいですか？

KOUICHI：たまに、家にある太いスティックを握ると手のフィット感がすごくあるから、太いスティックもいいかなと思うこともあるんです。でも、実際にスタジオに入って叩くと、ちょっと重く感じたり。音はでかいけど、同じ音量でずっと叩くにはちょっと大変な感じです。

■明らかに昔とは違う感覚がある

■今、すごく楽しいです

──ドラムやシンバルを新しくしたことで、プレイスタイルに影響はありますか？

KOUICHI：座る位置を変えました。今はお客さんに対して身体がほぼ真正面を向く感じで座っているんです。前までは、ハイハット側を向いていたんですけど。結果、スネアとの距離感が少し近くなりました。あと客席に対して真正面を向くなら、バスドラを少し右側(下手方向)に傾けるじゃないですか。でも僕はそれをやりたくなくて、バスドラも正面のままだから、右足がキックペダルに対して斜めに乗る感じになってます。

──少し内股気味になるような感じですか？

KOUICHI：そうですね。で、右足の親指付け根ら辺でペダルを踏むという。前はペダルに対して足を真っすぐに乗せてたんですよ。そうすると、自然と身体がハイハット側を向いてしまうんです。でも、それだと左手がドラムセットの右側へ行く動作が大変で。

▲キックペダルはYAMAHA製チェーンドライブのツインペダルDFP9500C。 ハイハットスタンドはPearl製H-2050 (ELIMINATOR HI-HAT STAND)。

──上半身をひねりながら叩く感じになりますから。

KOUICHI：それが正面を向くとなくなるし、スムーズに身体が動くことが分かって。フィルフレーズとかタム回しも、チャイナシンバル叩くときもスムーズ。今までできなかったフレーズも練習すればできるようになったり、“動くやん！”って発見もあったり。フォームやセッティングの悩みが尽きなくて、今までいろいろ試したり変えたりしてきたんですけど、現在のセッティングがしっくりきてます。

──いい変化ですね。

KOUICHI：他のドラマーと話していると、「セッティングをイジり始めたら、ここもあっちも、ということになって、正解が分からなくなる」ってみんな言うんですよ。「結局は自分が叩きやすかったらいいんやろ」って話に落ち着くんですけど、実はそれを見つけるまでが大変なんです。セッティングはちょっとしたことで、こんなに劇的に変わるんか？ってことを痛感してます。

──ドラマーとして第二次成長期に入ったと。

KOUICHI：まだまだ成長しますよ。成長し過ぎてヒザが痛くなるぐらい伸びます（笑）。

──ご自身のドラマー人生と向き合って、使うセットを一新したわけですが、メンタル的にもKOUICHIさんの背中を押してくれるような存在になっていそうですね。

KOUICHI：めちゃくちゃそうなってます。プレイに対する考えもそうですけど、そもそものドラムへの意識が変わったんですね。そのタイミングが、セットを変えたときなのか、ドラム人生と向き合ったときなのか、分からないんですけど。明らかに昔とは違う感覚があることは自分でも感じている。セットが新しくなって、心機一転じゃないですけど、もっとドラムにしっかり向き合えている感があります。今、すごく楽しいです。実際にライブをやっていても。

──「今、すごく楽しい」っていいですね。

KOUICHI：入院したっていうのがでかくて。肺分画症の手術のために去年12月に入院して、今年1月に退院してからもリハビリ期間があって。リハビリはウォーキングとかから始めたんですけど、それがきっかけで今もランニングをずっと続けているんです。もともとスポーツやっていたんで、そんなに体力がないってわけでもないんですけど、年齢も年齢だし、なにもやらなかったら衰える一方なので。やっぱり鍛えなあかんと思ってはいたんです。毎日、ランニングすることが習慣づいて、自分の身体の軽さとか体調の良さも、以前とは変わっていることがあからさまに分かる。体力が付いてきたっていう。それもドラムに反映しているのかなって思います。ドラムに対して、全ていい方向に行ってる感じがしていますね。

──ドラムは楽器ですけど、運動量としてはアスリート並みですからね。

KOUICHI：それを本当に感じました。やっぱり体力がないと、ライブ中にやりたいこともできないから。年々、疲れが取れなくなっていくことも感じてはいたんですけど、年齢を言い訳にしたくない。そういう話をドラム仲間に聞いてみたら、みんな知らないところでトレーニングしているんですよね。身体作りをすれば、その結果が音やプレイに全て出る…それがドラムという楽器だということをつくづく感じています。たとえば、キックも親指の付け根あたりで踏むようになって、めちゃくちゃコントロールしやすい。それってランニングの効果もあると思うんです。足首の使い方とか踏んでいる感覚も全然違うから。

──あと何年できるか分からないって自問自答していたそうですが、今の話ですと、ずっと叩けそうですね。

KOUICHI：身体が続く限りは。やれるところまでやりたいですよ。本当にどんな理由で、いつ終わるか分からないので。それは常に頭のどこかにあるし、そうならないように、自分のできることをやっていかないといけない。ドラムをDRUMMERS BASEに一新してから、分からなかったことが分かるようになったり、マインド的にも発見がすごく多い。本当に良かったです。

──最後に全ドラマーへアドバイスやメッセージを。

KOUICHI：僕は独学でやってきたので、あまり基礎練習をやってこなかったんですよ。若い人たちは今のうちに基礎練習をいっぱいやっておくと、後々、絶対にラクになると思います。基礎ができてないと応用もできないので。僕も今さらですけど、基礎練習をやっています。ともに頑張りましょう。楽しんでバンドをやり続けたらいいと思います。

取材・文◎長谷川幸信／梶原靖夫(BARKS編集長)

撮影◎堅田ひとみ(機材)／かわどう(ライブ)

