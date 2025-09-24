Snow Manの向井康二が、9月22日（現地時間）にイギリス・ロンドンで開催された『バーバリー 2026春夏ウィメンズ・メンズコレクション』に出席。同じく出席した水川あさみとのインタビューが公開され、仲睦まじいやりとりにファンから喜びの声が上がっている。

■水川あさみからおすすめの場所がないと言われ、ずっこける向井康二

向井は光沢感のあるベルベット調のセットアップを着こなし、水川は黒のニットトップスにチェック柄のスカートとパンツをドッキングさせたボトムを合わせ、頭にスカーフを巻いたルックで登場。

『FASHIONSNAP』の公式SNSではフリートークを展開した。ショーの感想を語った後、「ロンドン2回目の向井さんにおすすめしたい場所は？」と聞かれた水川は、「無いねん！」と一言。

ずっこけながらフレームアウトする向井に、水川は「そんなにゆっくりする時間がいつもない。今回少しゆっくりするから、舞台を見に行ったり美術館に行ったりしようと思って。だから次回おすすめする」と伝え、向井は「来れるように頑張ります」と応じた。

■“家具”になりきる向井康二＆“マッチ売りの少女”になりきる水川あさみ

『VOGUE JAPAN』の公式SNSでは、自身のコーデについて「インテリアにインスパイアされている衣装なので家具の気持ちで見てました。誰か触ってくれへんかなみたいな」と語る向井。

一方の水川は“マッチ売りの少女”になりきり、「マッチ売るためにそこに座っててん。でも誰も買ってくれへんなと思って」と語った。さらにパンプスの裏を見せようとする水川を向井が「無理しないでください、姉さん」と気遣う場面も。

向井と水川のテンポの良いやりとりに、SNSでは「ふたりの絡み好きすぎる」「コテコテの関西弁トーク最高すぎる」「すっかり仲良しだね」「姉弟みたいで微笑ましい」「周りを笑顔にさせるコンビ大好き」「今年も漫才しててかわいい」といった反響が寄せられている。

■向井康二が撮影した“スッピン”の水川あさみ

なお、前回ショーに出席した際には、向井がスッピン”の水川の振り向きショットを撮影。向井の撮影技術を称賛する声に加え、水川のスッピンの美しさを褒める声も多数寄せられた。

■ロンドン観光も楽しんだ向井康二

