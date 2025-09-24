Tenorshare株式会社は、AIを活用したポートレート向け画像編集ソフト「Tenorshare PixPretty」を9月8日（月）に公開した。対応OSはWindows 10/11。macOSは近日対応としている。料金は従量課金制。

顔や体のリシェイプ、肌・髪色の調整、色補正、フィルター適用などポートレートに必要な編集機能に特化した画像編集ツール。シミやニキビ、ほくろ、しわなどをワンクリックで除去する一方、肌の質感や立体感を損なわずに自然に仕上げるという。

また、フェイスラインのシャープ化や目・鼻の形の調整など、AIが自動でバランスを判定して理想的な姿に調整する機能も搭載。自撮りからウェディングフォトまで幅広いシーンに対応する。

色・明るさの調整機能としては、露出補正、色温度調整、カーブ機能に加えフィルタープリセットを用意。映画風やヴィンテージ風、モダンな表現などワンクリックで印象を変えられる。

複数写真を一括処理できるバッチ編集機能を搭載。プリセット保存により次回以降ワンクリックで同様の補正を適用でき、手作業での時間を大幅に短縮するという。